Zurbriggen: «Unión tiene mucho sentido de pertenencia»

Antes de despedirse, respecto a su actualidad en Alvarado, enfatizó: «Estaba con el pase en mi poder, me hablaron muy bien del club, llegó Juampi Pumpido al club, fue todo muy rápido, muchos hicieron fuerza y me incluyo para que se de. Alvarado es un club muy bueno, una ciudad muy linda, y puedo compartir el plantel con jugadores conocidos y con pasado en Unión».

Este tiempo de cuarentena junto a los suyos le sirve a Zurbriggen para compartir más momentos en familia, por eso no dudó en expresar que «me fui en 2008 de mi casa y si bien estaba cerca, no tuve tiempo para estar con mi familia. Los primeros años viajábamos con Magnín todos los días, después me fui a vivir a Santa Fe».

Siempre se habla de procesos a largo plazo, donde los resultados tarde o temprano llegan. Al respecto, Zurbriggen apuntó: «Unión entendió muy bien que era un proceso a largo plazo, la camada del 2009 trajo muchos progresos, fue creciendo contínuamente, en el fútbol solo se piensa en el resultado, no solamente hay que quedarse en eso. En inferiores hay que formar y que el jugador llegue lo más desarrollado a Primera. Cuando yo me fui en 2016 el club había avanzado mucho en eso, con sentido de pertenencia, jugadores que van a ver las inferiores, donan cosas, eso es lo que debe tener cada club».