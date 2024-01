Zen: “Los cultivos van a soportar perfectamente estos días de calor”

El ingeniero agrónomo y docente de la cátedra de Diagnóstico y Tecnología de Tierra de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), Oscar Zen, brindó un detalle de la situación del suelo y los cultivos ante la ola de calor que azota la región por estos días.

En diálogo con la CSC Radio, Zen sostuvo que “la siembra fue un poco tarde porque las lluvias llegaron recién a fines de octubre o noviembre y los maíces de primera cuya fecha ideal de siembra es septiembre, se sembraron en octubre-noviembre; por eso hoy se ven maíces llenado granos que ya deberían estar para cosecha prácticamente y eso no es así”.

Agregó que “después se dieron muy buenas precipitaciones, en algunos lugares hubo exceso, o sea que la recarga del perfil de suelo ya está logrado; los cultivos de soja están muy lindos, los maíces de segunda y los sorgos también porque a partir de que hubo nuevamente precipitaciones todo lo que es siembra se pudo hacer”.

No obstante, aclaró que “lógicamente, como todos los años, tenemos estas olas de calor; el año pasado eran una tras otra pero ahora vamos a tener unos cuatro o cinco días de calor intenso, y según el pronóstico extendido ya para el sábado puede haber alguna precipitación aunque la posibilidad más firme se presenta a partir del 10 de febrero y cada semana o cada 15 días se van a volver a presentar estos frentes de buenas precipitaciones. De este modo, si bien a los cultivos no les gustan estas altas temperaturas pero teniendo una buena recarga del perfil no deberían tener mayores inconvenientes”.

“Puede haber inconveniente en algún suelo de inferior aptitud pero en general van a soportar perfectamente estos días de calor. Y luego después se normalizarán estos bloqueos de la atmósfera que no son raros”, apuntó.

“Es cuestión de tiempo a que esta situación cambie, pero la recarga de los perfiles fue muy buena y en diciembre, por ejemplo, no se podía sembrar porque había exceso de humedad en el suelo pero eso fue infiltrando y hoy los perfiles, ese gran tanque que tenemos bajo nuestros pies está lleno y ya las raíces de los cultivos están tomando agua desde allí, y van a poder soportar perfectamente estos días de altas temperaturas”, explicó.