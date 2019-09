Ya se puede disfrutar la XXVI Feria del Libro de Santa Fe

Entre los invitados especiales de esta edición, llega a las 20 Gabriela Cabezón Cámara con “Las aventuras de la China Iron”, presentada por la docente Vanesa Escobar. La obra es referida como “la refundación más radical del clásico Martín Fierro. Aquí, la protagonista es su ‘China’, que a los 14 años aprovecha que a él se lo lleva la leva para salir al mundo”. Su aventura no consiste en buscar a Martín Fierro, “ese gaucho que se la ganó en un partido de truco”; y el viaje se convierte a cada paso en una exploración: “de la textura de la seda, del sabor del té, del sofoco en que estalla el sexo. Descubre palabras. Sonidos nuevos para cosas que antes no existían”.

You may also like