Wiltel lanzó una Promo Mundial de TV + Internet

En diálogo con la CSC Radio, Lucas, Fernando y Verónica integrantes de la empresa indicaron que “la expansión de la fibra óptica viene creciendo mucho en la localidad; hace 14 años que Wiltel está en Esperanza con servicio de cobre y hoy la migración a la fibra óptica nos da una posibilidad de brindar servicios totalmente distintos tanto en velocidad de Internet como en televisión”.

En relación con el servicio de Internet, mencionaron que “en velocidad donde antes se podía ir hasta 15 megas, hoy se puede ir hasta 300 megas en fibra óptica y la aceptación ha sido increíble, por suerte el público de Esperanza siempre nos ha tratado muy bien, fuimos siempre muy bien recibidos, y hoy tener fibra para brindar servicio y una expansión constante todos los meses nos da una linda señal, lindo recibimiento”.

Consultado por la cobertura en la ciudad, explicaron que “las obras de fibra óptica se van haciendo por demanda, se están encarando los barrios que más solicitando el servicio y estamos en barrio La Orilla, barrio Norte, el barrio de las Facultades y barrio Unidos”.

Por otra parte, informaron que “de cara al Mundial hay una promoción muy interesante que consiste en una oferta de internet y televisión HD con opción de pack fútbol y pack de películas donde pagando únicamente el costo de internet se puede disfrutar del servicio de televisión, y recién se empieza a pagar el costo del combo completo en enero de 2023”.

Resaltaron que “esto incluye la instalación gratuita, router WiFi en comodato, los equipos en comodato, y una demora de 10 días hábiles para la instalación”. El costo del combo puede ser de 50 mega de Internet con el pack fútbol a 2.500 pesos o con 150 megas y pack fútbol, a 3.400 pesos.

Agregaron que “siempre el combo es doble play –Internet y televisión- por lo que termina siendo una oferta súper económica y después la promo se mantiene por los 10 meses restantes, porque quedan dos meses de este año, y los próximos 10 meses van a ser parte de una promoción, no es que se va a liberar el precio de lista y aumenta”. “Siempre ajustamos las ofertas para que la gente no pague de más, no es nuestra intención cobrar mucho dinero sino que la gente disfrute de un buen servicio”, remarcaron.

Por último, señalaron que “la inversión es inmensa pero en Esperanza el mercado es muy competitivo y es interesante que eso pase porque nos desafía, nos exige. En Esperanza se compite bien, se compite sano, la gente está muy abierta a la aceptación de internet y la utiliza muchísimo, hay mucho público joven, mucha gente abierta a escuchar nuevas propuestas, y estamos muy contentos con los resultados”.

El servicio de Wiltel se puede contratar en Avenida Colonizadores 1247 de 8 a 13 y de 15 a 19 horas. O en redes sociales de Facebook e Instagram como Wiltel Esperanza y en www.wiltel.com.ar. El teléfono es (03496) 410000.