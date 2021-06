Wohr sobre el Área Industrial: “Nos estimula saber que está marchando”

El presidente del consorcio que administra el proyecto del Área Industrial de Esperanza, Rubén Wohr, se refirió a la actualidad de la iniciativa que va mostrando las primeras radicaciones de empresas.

En diálogo con la CSC Radio, Wohr se manifestó “contento por el desarrollo que hay y los pedidos para nueva edificaciones dentro del Área Industrial” y destacó que “se están cumplimentando todas las obras básicas para poder funcionar, ya se terminó la parte eléctrica intramuros con lo cual ya hay disponibilidad de energía eléctrica y estamos viendo la posibilidad de completar la compra del tanque de agua, si bien la red ya está toda distribuida, para poder suministrar ese servicio, y cerrando todo lo que es la fibra óptica”.

“Todo ello conlleva cuestiones de dinero que se debe aportar pero las obras vienen bien y estamos muy contentos, porque ya hay 17 empresas que están construyendo y hay pedidos de nuevas firmas para poder instalarse”, refirió.

En este marco, valoró “la importancia en estos tiempos donde se necesita mucha inversión, porque la inversión privada termina siendo puestos de trabajo, no solamente quienes están construyendo galpones sino la esperanza de que esos galpones se llenen de transformación de materia prima en producto y eso es riqueza para la ciudad, trabajo para los esperancinos y por supuesto crecimiento para el país”.

“Somos industrialistas en la forma de pensar, tanto desde el CICAE como del grupo de empresarios que hoy participan del Área Industrial, confiamos en que es el camino del desarrollo que genera riqueza genuina, de capital privado, y que es la sumatoria del riesgo, el sacrificio, el estudio, de soluciones transformadas en productos y servicios para la sociedad”, definió Wohr.

Y agregó que “nos estimula saber que está marchando, por supuesto que quisiéramos tener un contexto mejor la pandemia retrasó mucho las inversiones privadas y puso nuestra economía más endeble de lo que estaba y por eso vemos que la cosa va lenta pero mantenida en el estímulo de querer a hacer cosas”. “Confiamos en que las condiciones económicas después de la pandemia puedan mejorar rápidamente y se va a notar porque de a poco comienza a verse más demanda de trabajo”, deseó.

Lotes a precio promocional

Finalmente, Wohr indicó que “vale la pena invertir en las últimas cuatro hectáreas que quedan en el Área Industrial que tienen un precio promocional de 21 dólares, que son valores muy por debajo de otros parques industriales, máxime que Esperanza es una plaza maravillosa para la inversión privada, con muchísimas ventajas y es una ciudad muy vivible”.

Los interesados en obtener información sobre el Área Industrial pueden comunicarse telefónicamente con el CICAE al 03496 42-0859 o con la Secretaría de Producción de la Municipalidad al 03496 420009 Interno 123.

Indicadores de crecimiento

En otro orden de temas, el dirigente esperancino analizó los números que indican una mejora en la actividad de diversos sectores industriales, y advirtió que “hay que tomarlos con pinzas porque los datos se están contrastando con un periodo de pandemia y cierre absoluto, por lo tanto lógicamente los indicadores que están dando esas tasas de crecimiento son anormales e irreales y no hay que tomarlos como que es la tendencia y que se está creciendo así”. “Estamos preocupados por la escasa inversión privada que hay en Argentina”, resumió.

De todos modos, rescató que “Esperanza y la región tienen una capacidad industrial y un potencial enorme porque están en una región centro del país que es estratégica para el desarrollo, tiene manufacturas primarias muy cerca, una mano de obra calificada, casas de estudio y una región segura en términos personales en comparación con otras partes del país, y todo esto son cosas que cualquier inversión debe tomar en cuenta”

“Esperamos que las medidas económicas le den más certidumbre a las inversiones porque eso hará que el sector privado pueda pensar a largo plazo en hundir dinero en sus industrias, que son las generadoras de trabajo y de impuestos que a su vez hacen que los gobiernos puedan invertir. Si no hay crecimiento e inversión del sector privado, el sector público no tiene recursos porque no genera riqueza”, analizó.

Imágenes archivo.-