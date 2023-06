Vuelve el torneo nocturno en el Complejo La City

El torneo nocturno se reanuda luego del sembrado de las canchas. Será la cuarta fecha y se disputará los días martes 6 y jueves 8 de junio desde las 20 horas. Además de las categorías que ya estaban participando se sumó la categoría «F» que comenzará en esta fecha. Además te mostramos como estaban las posiciones.

Esta es la programación

Martes 6 de junio

CANCHA 1

GYE S.R.L. VS MARMOLERIA GRAN MAR 20 HS

EXPRESO CARENA VS LA ESCARAPELA 21 HS

LA FUSION VS HULK GYM 22 HS

CANCHA 2

FERRETERIA GULINO VS ROTI ELI 20 HS

LA BANDA DE FRANCK VS PALO CRUZ 21 HS

BURBUJA VS NC NEUMATICOS 22 HS

CANCHA 3

EL 69 VS DEMONTE ARQUITECTURA 20 HS

MANOS DE TIJERA VS STUDIO SOFT 21 HS

TATA BROWN VS SACACHISPAS 22 HS

CANCHA 4

GUEMES VS ARGENTINO SAN BERNARDO 20 HS

FLETES IVAN VS VECINAL CENTRO 21 HS

ATLETICO CAVOUR VS DESPENSA LA LOLY 22 HS

CANCHA 5

AGROVET VS LOS PIBES F.C. 20 HS

SYC SUBLIMADOS VS VERDULERIA EL LITO 21 HS

AGRONETA FCA VS LA FERMANETA 22 HS

Jueves 8 de junio

CANCHA 3

FERRO F.C. VS LA PERRADA F.C. 20 HS

SANITARIOS FACHINI VS DEPORTIVO GAMBETA 21 HS

CANCHA 4

HUMBOLDT F.C. VS GUSMA S.A. 20 HS

APUKA TUR VS TEAM PRO 21 HS

CANCHA 5

LA JUVE DE CANDIOTTI VS LA RAMADA 20 HS

EL BUEN PIQUE VS MALARIA F.C. 21 HS

PAIVA F.C. VS PARADOR.70 22 HS

CANCHA 6

BR DISEÑOS VS PILAR F.C. 20 HS

ZINGUERIA OGGIER VS SUPER MAYO 21 HS

MI ABUELA MARTA VS PANADERIA BRISA 22 HS

CANCHA 7

BERLIN BARBERIA VS INDIRECTO F.C. 20 HS

KINESIO CENTER VS PARADOR 70 21 HS

EL MOLINO VS LA MAURINETA 22 HS

CANCHA 8

VICTOR HUGO MUEBLES VS AGENCIA LA GANADORA 20 HS

DISTRIBUIDORA LAS COLONIAS VS PLANTERIA MI JARDIN 21 HS

ALL PIE VS CORINTHIANS DEL NORTE 22 HS

POSICIONES A NIGHT