Vuelve el fútbol de salón con fixture confirmado en sus dos torneos

La semana próxima retornan las competencias sin público en el Fútbol de Salón. 19 equipos, 5 sedes y una serie de torneos nacionales en Esperanza y otras provincias son parte de la rica agenda que ofrece esta disciplina a jóvenes de la región.

El retorno de las actividades deportivas parece ser un hecho en toda la región y la gente de FUTSAL LAS COLONIAS ya tiene todo listo para darle comienzo a sus 2 torneos, tanto para mayores masculinos como femeninos.

Serán 12 equipos de varones y 7 de mujeres, que representarán a clubes, facultades y vecinales barriales de Esperanza y localidades de la región como Pilar, Franck y Laguna Paiva.

Las competencias comenzarán el 9 de Agosto y terminarán el 1 de Octubre (en principio sin público, salvo que la provincia autorice lo contrario en los próximos días)

La idea para lo que resta del año de Asociación Esperancina de Fútbol de Salón, es darle prioridad al inicio del torneo local y luego así planear la organización de un Torneo Nacional de Clubes en la última semana de Octubre. También ese mes, la selección de la AEFS, viajará a la Provincia de Misiones para participar de un torneo de selectivos a nivel nacional.

Las mujeres también tendrán en este año debut la posibilidad de medirse contra otras asociaciones y provincias, ya que el último fin de semana de Noviembre, 2 equipos de mujeres, representarán al futsal regional en un torneo de clubes en Paraná. Por su parte, 2 clubes masculinos, podrán ser parte de un torneo similar, pero en Esquina Corrientes, a organizarse en diciembre solo para «clubes campeones de ligas».

Así se desarrollarán los Torneos Oficiales de Futsal Las Colonias desde la semana próxima:

TORNEO OFICIAL MASCULINO

Habrá dos zonas: una de cinco equipos y otra de seis equipos

Se jugará todos contra todos a una sola rueda y se clasificarán los primeros cuatro de cada zona

Cruces:

1) 1° zona A vs 4° zona B

2) 2° zona A vs 3° zona B

3) 3° zona A vs 2° zona B

4) 4° zona A vs 1° zona B

Semifinales: Ganador 1 vs Ganador2 y Ganador 3 vs Ganador 4

Final: ganadores de semifinales

Zona A: Atl Pilar, Sportivo del Norte, Argentino Franck, Vecinal oeste, Mitre, Fave

Zona B: Central Mataderos, AD Juventud, Esperanza FC, Sportivo Norte, Estrellas de Talleres de Laguna Paiva

TORNEO OFICIAL FEMENINO

Se jugará un torno de todos contra todos a una sola rueda, habrá 7 equipos por lo que será 7

fechas, donde clasificarán los 4 primeros.

Los cruces serán de la siguiente manera:

1° vs 4°

2° vs 3°

Donde los ganadores de estos cruces jugarán una final, a un solo partido.

Participantes: Sportivo del Norte A y B, Argentino Franck, Vecinal Oeste, Fave, Estrellas LP y AD juventud.

Inicio de ambos torneos: 9 de agosto

Fin de los torneos: 1 de octubre

Cantidad de partidos: dos por día

Día de partidos: lunes, martes, jueves, viernes

Horarios de partidos: 21 hs y 22:30hs

Duración de partidos: 20 minutos a reloj parado

Sedes habilitadas para fase de grupos: Club Estrella de Talleres de Paiva, Argentino de Franck, Sportivo del Norte, Atlético Pilar y AD Juventud. Los cruces se realizarán en AD Juventud.