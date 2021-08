Vuelve el básquet con los tres equipos de la ciudad

Este miércoles dio arranque la continuidad del Torneo Apertura 2021 «Carmelo Mendoza». Tras tachar asteriscos, es tiempo de seguir adelante con la fecha 6.

En ese marco, se disputaron dos juegos. Por la Zona A, Colón (SF) goleó a Kimberley en condición de visitante y se perfila a estar en el top 3 de la tabla general.

En tanto, Rivadavia Jrs A brilló en el Ezequiel Cerati y también piensa en estar entre los primeros puestos.

De esta manera, se inauguró la sexta jornada que se continuará hasta el día sábado.

RESULTADOS

MIÉRCOLES 11 DE AGOSTO – FECHA 6

Rivadavia A 115-37 Santa Rosa (Zona D)

Kimberley 50-105 Colón (SF) (Zona A)

JUEVES 12 DE AGOSTO – FECHA 6

20.30 Colón (SJ) vs. Almagro B (Zona A)

20.30 CUST A vs. Unión (SF) B (Zona B)

20.30 Alma Juniors vs. El Pozo B (Zona B)

20.30 Almagro A vs. CUST B (Zona C)

20.30 República del Oeste vs. Central Rincón (Zona C)

21.00 Banco Provincial vs. El Pozo A (Zona E)

20.30 GyE vs. Alumni (LP) (Zona E)

20.30 Regatas (SF) vs. Argentino (SC) (Zona G)

20.30 UNL vs. Macabi (Zona G, en Kimberley)

VIERNES 13 DE AGOSTO – FECHA 6

21.00 Unión (SF) A vs. Sarmiento (Humboldt) (Zona F)

SÁBADO 14 DE AGOSTO – FECHA 6

21.00 El Quillá vs. Regatas (C) (Zona D)