“Votar a José Corral en Santa Fe es apostar a la república y la democracia”

“Para abordar estos problemas -sostuvo José Corral- somos la opción de futuro porque las otras ya pertenecen al pasado y no resolvieron el problema”.

La diputada nacional Lilita Carrió estuvo este martes en Rosario donde presentó una propuesta de seguridad para sumar a las iniciativas que el candidato a gobernador José Corral impulsa para la provincia. El plan acercado por la fundadora de la Coalición Cívica incluye una mayor sincronización entre los distintos niveles del Estado, incluyendo las aduanas, la incorporación de tecnología y trabajar sobre las adicciones y consumos problemáticos que genera el avance del narcotráfico. En la presentación estuvieron también el candidato a intendente de Rosario, Roy López Molina; la diputada nacional Lucila Lehmann y el diputado provincial Federico Angelini, entre otros referentes.

Tras presentar los detalles de su propuesta, la dirigente se manifestó confiada en que este domingo el electorado “apostará a la República, que en esta provincia es votar a Cambiemos. Y esta disyuntiva entre autoritarismo, y república y democracia, tiene una sola candidatura, que es de Cambiemos y que en este caso es la de José Corral para provincia, de Roy López Molina en Rosario y todo Cambiemos a lo largo y a lo ancho de la provincia”.

En cuanto a su propuesta de seguridad, Lilita Carrió señaló: “Vengo a ofrecerles este plan por el cual me preocupé especialmente porque vi crecer, crecer y crecer el delito y el narcotráfico en esta ciudad y en la provincia. Mis amigos, cuando les advertía lo que sucedía acá me decían que estaba loca. Hasta que sucedió”. “Ahora ven el problema -alertó la legisladora- y algunos creen que ya es tarde, pero no es tarde si un gobierno lo enfrenta. Porque quien no puede enfrentarlo, es quien tuvo complicidad. Quienes no puede enfrentar el narcotráfico y el delito en Santa Fe son los funcionarios y son los partidos que tuvieron complicidad”. Y en la misma línea de cuestionamientos al socialismo, añadió: “Es de manual en el narcotráfico: si fuiste cómplice, y después querés controlar, es traición y eso se paga con balas atrás de la cabeza o en tu casa, o con condicionamientos familiares”.

“Hay que parar con las mafias”

José Corral tras agradecer el respaldo de Lilita Carrió a su postulación, valoró que la legisladora con su propuesta demuestra que además de las denuncias que ha hecho durante años sobre corrupción y los vínculos del delito con el poder, también aporta ideas para contrarrestar estos flagelos. Recordó que la dirigente “hace muchos años que viene advirtiendo de los problemas que después se fueron agravando en el país y particularmente en la provincia de Santa Fe y en Rosario. Y es lo que ya estamos viendo también en el interior provincial”. Por eso para el candidato a gobernador “este es el momento de parar con las mafias del narcotráfico porque sino, no solo que no vamos a resolver los problemas serios que hoy tenemos de violencia, de adicciones, de dolor y de sufrimiento de tanta gente y de contaminación de la República, de las instituciones, de la política y de las fuerzas de seguridad, sino que además vamos a estar peor en el futuro”. “Por eso como dijimos en el debate del sábado, lo que está en juego es si ganamos los que realmente queremos combatir las mafias, el narcotráfico, el crimen organizado, o los cómplices y los que siempre buscan excusas”, sostuvo José Corral.

El intendente santafesino dijo que la propuesta acercada por Lilita se suma a su iniciativa integral, que entre otros aspectos incluye “la idea de traer 4.500 efectivos de las fuerzas federales, que se financiarán descontando parte de la deuda que el kirchnerismo generó con la provincia”.