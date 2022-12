Veto al Plan de Accesibilidad: “Hacen inviable y desfinancian todo el proyecto”, dijo Rezzoagli

El secretario de Hacienda de Esperanza, Luciano Rezzoagli, explicó que fue convocado al Concejo “para explicar cuáles son los puntos problemáticos para el Plan de Accesibilidad desde el punto de la vista de la redacción, económico, legal y en la propia ordenanza, y porqué el veto total”.

Mencionó que “no estaban todos los concejales porque Cammisi, Muller, Bonvín y Puig no fueron lo cual es una pena porque me hubiese gustado que escuchen las aclaraciones pertinentes para poder cambiar esta situación, dado que –tengo entendido- que mañana van a tratar sobre tablas por sí o por no pero lo ideal hubiese sido que vuelva a comisión y que lo redacten adecuadamente aunque eso lleve una o dos sesiones más”.

De todos modos, remarcó que “hay que hacerlo con mucha responsabilidad porque lo que se aprobó realmente es un despropósito jurídico”.

Detalló que en el encuentro con los tres concejales restantes,” se les explicó que este es el primer plan en el cual no se coloca el descuento por pago contado, que en el plan anterior estaba establecido un descuento del 15%; que en todas las obras por administración se permite e incentiva el pago contado para que la administración cuente con mayores recursos, congelar el precio de insumos y adquirir mayor cantidad y así hacer más eficiente y barata la obra; y además lo que es más grave y es una aberración jurídica que deben modificar es que si alguien quiere pagar la totalidad del plan, en cualquier momento de cuotas en que estés, te retrotraes a la primera cuota adeudada”.

“Esto produce un desfinanciamiento absoluto del plan. Por ejemplo, si pago dos cuotas y dejo pasar tres años, cuando voy a querer pagar todo el plan, a qué valor lo hago? a la primera adeudada o a la última adeudada? En este caso, la primera adeudada según el entendimiento de los concejales es la primera que dejé de abonar. Hay un error de redacción fatal que desfinancia el plan y genera verdaderos privilegios”, explicitó en declaraciones realizadas a Play Televisión.

“Demoramos tanto, militamos tanto, se habló tanto del plan, y recibir una ordenanza donde hay un producto con una parte técnica hermosa, consensuado, que me gusta cómo va a quedar, pero si no lo puedo comprar, en realidad no tengo nada. Cómo en un artículo generan que explote todo el plan es una cosa increíble, por los vecinos les pido que reflexionen porque no se va a poder hacer el plan”, sentenció.

Consultado por el futuro del plan, consideró: “Si después del veto y sus considerandos que son muy claros, y después de haber ido al Concejo a dar explicaciones y ponerme a disposición, los concejales de la oposición no ven factible que lo único que tienen que hacer es que vuelva a comisión y reformar la redacción, no aprobarlo sobre tablas, están actuando en contra de la ciudadanía. Porque este plan como está redactado el artículo 24 es inviable, va a explotar, no tiene finalización, permite privilegios y bicicleta financiera, y es claramente una desfinanciación del proyecto en su totalidad”.

“Cada uno tendrá que hacerse responsable del voto que emita y mirar a los vecinos a la cara porque realmente no se puede trabajar de esta manera”, concluyó.

El funcionario de Ana Meiners fue al Concejo Municipal a redoblar la apuesta y a pedir que los ediles reflexionen, sin reconocer públicamente que el veto al proyecto tiene un gran error jurídico que es el Veto Total a la Ordenanza. Como lo que solicitan es la modificación de un solo artículo, el veto debería haber sido parcial.