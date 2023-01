Verónica Geese: «Tenemos que poner al ambiente en el centro de la escena»

Puede ser que empiecen las lluvias y dejemos atrás esta sequía cruel, pero no nos vamos a recuperar tan rápido de los efectos productivos y económicos que nos deja. Y no debemos permitir que la lluvia lave la responsabilidad de las autoridades provinciales y nacionales en lo que NO hicieron para mejorar la situación.

Millones de toneladas menos de granos y millares de vacas muertas van a tener un efecto económico que aún no dimensionamos, menos comida, menos dólares, menos inversión, menos empleo, más precios, menos recaudación impositiva, en definitiva menos movimiento de nuestra bioeconomía.

Para seguir con las pálidas, el ecosistema en general ha sufrido como nunca, muerte y destrucción por los incendios, la bajante de los ríos, las lagunas secas, napas reducidas o desaparecidas.

Deberíamos salir de esto con una enseñanza, especialmente en un año electoral: Santa Fe vive de su clima, de su naturaleza, de sus suelos y su agua, tenemos que exigir que la política ponga como prioridad al Ambiente, porque la salud, el desarrollo y la economía dependen de tener planes, de cuidar la naturaleza, de hacer obras y de anticiparse a los problemas que cada vez van a ser más frecuentes. No es imposible, necesitamos un gobierno provincial que no mire para otro lado, este año tenemos la responsabilidad de elegir bien.

Verónica Geese