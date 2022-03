Verónica Geese: Ninguna subasta de lotes municipales aporta a solucionar el problema de viviendas

Presentaron una nota al municipio para impedir el remate y adelantan que se presentarán a la justicia para rechazar esa operatoria con el patrimonio de todos los esperancinos.

«Desde nuestro grupo político nos opusimos en diciembre pasado a la subasta de unos lotes únicos para la ciudad, hoy el Municipio reitera esa intención y volvemos a presentar nuestra objeción, primero con un pedido administrativo a la Sra. Intendenta, el cual, si no es respondido favorablemente, será seguido de una acción judicial para objetar la subasta y dejar que la justicia decida si es legal o no la venta» expresó Verónica Geese.

La dirigente progresista respondió los motivos de esta pública posición: «¿Por qué nos oponemos? primero porque no corresponde legalmente, también porque vender tierras del Estado, bien ubicadas y únicas no soluciona el problema real que sufren muchos esperancinos, y por último porque no es verdad que la subasta es un buen negocio para la Municipalidad, es decir, para todos los habitantes de la ciudad».

«Más que nunca se está viendo en este momento cómo la histórica pasividad de la administración municipal en el tema habitacional hace pasar a muchos vecinos momentos dificilísimos, vemos el resultado de no hacer nada en cada familia trabajadora que vive con dificultades porque no les alcanza para alquilar algo digno, menos aún para comprar un lote y construir, vemos cómo el tejido social de la ciudad se hace cada vez más precario y empuja a vecinos a ser cada día más vulnerables, y no estamos hablando ya sólo de los sectores sociales sin ingresos fijos, hoy, de formas más o menos urgentes, la vivienda digna es una preocupación de hogares de empleados, obreros, profesionales jóvenes, familias con trabajo formal», agregó.

«También vemos cómo avanzan el tema localidades vecinas incluso mucho más pequeñas que Esperanza, con ordenamiento y gestión eficientes, en conjunto con las empresas y los gremios locales, y también tramitando proyectos de 20 o más viviendas con el gobierno provincial y nacional, ofreciendo soluciones para variados sectores de su población, siempre a partir de terrenos municipales o comunales. Es por eso que creemos que el gobierno local puede hacer mucho más, con estrategias que seguro nos irían llevando a una ciudad más justa y equilibrada» dijo Verónica Geese en declaraciones a la prensa.

Finalmente entendió que «rematar estos lotes, partiendo de un valor mucho más bajo que el de mercado sólo le va a dar aire financiero a una gestión que nunca rindió cuentas claras de lo que hace el INMUHA con el dinero que le ingresa, mientras que los vecinos nos quedaremos sin terrenos que pueden servir para muchos: un plan de viviendas para hogares de ingresos medios, una escuela secundaria, un nuevo centro de atención primaria a la salud para la zona, etc. Por eso seguiremos tratando de impedirlo».