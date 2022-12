Verónica Geese adelantó la posibilidad de ser candidata en 2023

La ex secretaria de Energía de Santa Fe y dirigente del Frente Progresista Cívico y Social, Verónica Geese, analizó el escenario político de cara al año electoral que se aproxima con 2023.

Sostuvo que “ya hay mucha gente que se está midiendo el saco, que se está haciendo los rulos, pero sucede que en la política muchos son candidatos para después poder negociar que se bajan de la candidatura para conseguir algún Ministerio, o dos o tres diputados; todo el mundo va a querer ser candidato hoy porque así funciona la política”.

“Lo más importante es que no se terminen generando frentes o rejuntes en base a querer ganar las elecciones; el hecho de que algunos estemos trabajando en programas, pensando en acciones e ideas y tiene que venir por ahí, hay que tener un acuerdo sobre qué cosas vas a gobernar y qué políticas van a ser importantes para ese gobierno y después juntarte en una alianza o frente”, definió.

En ese sentido, mencionó que “el famoso Frente Santafesino de Frentes está dando vueltas, es una de las posibilidades reales y eso tiene que ver con la preexistencia del Frente Progresista que sentó las bases para un trabajo en conjunto entre determinados sectores que trabajaron muy bien, pero hay que ver si el resto de los partidos que hoy se unen tienen coincidencias en lo que se piensa hacer en un gobierno de Santa Fe”.

Y agregó que “en Esperanza, los candidatos locales van a depender también de esas alianzas provinciales entonces hay que definir cómo se va a gobernar y qué prioridades se van a tener en la agenda pública”.

Asimismo, planteó que “es cierto que la gente no vota a quien no conoce, y es el ejemplo de Amalia Granata, Carolina Lozada, ahora se rumorea que Alejandro Fantino sería candidato a gobernador por el peronismo, en su momento también pasó con (Carlos) Reutemann o (Miguel) Del Sel, los llaman porque son conocidos y por eso hoy todos están hablando con todos, pero mientras tanto la gente tiene muchísimos problemas que no se solucionan, y ese es el problema que la política tendría que estar al mismo tiempo tomando decisiones para la gente que la está pasando muy mal”.

Al respecto, ejemplificó que “eso se ve en Esperanza con el Plan de Accesibilidad, que debería haberse aprobado hace un año, que se debería haber tratado a principios de este año con el Concejo nuevo; no hay una razón de la demora y para que eso no sucediera antes. Y sucede que se deja caer, hay idas y vueltas, equivocaciones de un lado y del otro, redactan mal, y todo termina haciendo que la gente no sabe cuándo va a tener el pavimento y si ese plan va a comenzar. Todo ese manoseo de la cuestión pública que se hace tiene efecto sobre nuestra vida”.

“Hay cuatro años para gobernar o para ser concejal, y esa especulación sobre los tiempos de la política es especular sobre el desarrollo de la ciudad, sobre las posibilidades de la gente, sobre los planes que tiene que hacer la gente; y eso es lo que molesta y hace que la política esté tan lejos de la realidad de la gente y por eso corremos el riesgo de que el año que viene haya una gran irrupción de los anti-política, de los Milei, porque la gente tiene mucho enojo con una clase política que parece no darse cuenta que tiene que tomar decisiones sobre la vida de la gente”, reflexionó.

Cuestionó asimismo que “desde hace muchos años hay un gran manejo de la comunicación política en Argentina y se terminan armando discursos que la gente puede comprar fácilmente, que los hace pensar lo menos posible e involucrarse en las decisiones lo menos posible y buscan candidatos para el humor de la gente, que está enojada, o se genera ese humor presionando enfrentamientos”.

Por último, consultada por la posibilidad de ser candidata admitió: “Siempre. Me gusta la política, es una de las cosas que aprendí de mi familia, con mi papá cuando fue concejal, y en el roce que tuve con la política a nivel provincial aprendí algunas cosas que me gustaría seguir aplicándolas y no es para ser candidata seguramente será colaborando en armar políticas públicas porque ahí es donde tiene que coincidir la política”. “Siempre estoy dispuesta a aportar en proyectos en los que estemos de acuerdo en qué vamos a hacer”, concluyó.