Vecinos solidarios lograron reponer herramientas robadas al Taller Protegido Ubajay

Con donaciones surgidas tras el robo de la semana pasada, el Taller Protegido Ubajay recuperó los elementos de trabajo y las personas con discapacidad volvieron a su dinámica laboral. Insisten con la necesidad de mejorar la iluminación pública.

La directora del Taller Protegido de Producción “Ubajay”, Marina Miloc, contó la preocupación por la inseguridad y la falta de iluminación en la zona, pero también valoró la colaboración de los esperancinos que con su solidaridad hicieron que se puedan recuperar las herramientas robadas la semana pasada.

En diálogo con la CSC Radio, Miloc recordó que “el pasado jueves cuando abrimos el galpón para comenzar a trabajar nos dimos cuenta que faltaban herramientas de uso cotidiano y al buscarlas vimos que estaban rotos los portones y nos percatamos de que nos habían entrado a robar dejándonos sin ninguna herramienta”.

“Esto nos generó una angustia de sentirnos invadidos y de que nos rompieran las cosas y también una preocupación muy importante porque las herramientas que se llevaron eran de un alto costo y nos era imposible volver a recuperarlas”, mencionó.

“Esta situación nos llevó a salir rápidamente a los medios, después de hacer la correspondiente denuncia, para contar lo que había pasado y especialmente para que la gente no compre herramientas de muy poco valor económico porque seguramente son de dudosa procedencia. La idea era llamar un poco la atención sobre esto: si nadie comprara las herramientas que se venden en el mercado negro, quizás los robos bajarían un poco”, reflexionó Miloc.

“Esto nos permitió que toda la comunidad estuviera en conocimiento de lo que nos había pasado y como sabemos la ciudad de Esperanza es muy colaboradora, muchos entendieron la situación por la que estaba pasando el taller y nos donaron un montón de cosas para poder recuperar lo que habíamos perdido. Esto es la contracara de la situación tan angustiante: la gente se acercó a preguntar cómo nos podía ayudar y de esa forma, entre varios vecinos de la ciudad, pudimos comprar de nuevo todo lo que perdimos”, contó.

Consultada por las medidas de seguridad a implementar a partir de ahora, señaló que “es todo un problema porque si bien el lugar tiene servicio de alarma justo la parte que abrieron es donde no había, con lo cual hay que hacer una reestructuración de ese galpón, cerrarlo y clausurarlo para que no pueda abrirse más y no haya forma de volver a entrar”.

“Además estamos averiguando distintas alternativas de cómo mejorar el servicio de seguridad que tiene la Asociación en el barrio Sur donde nos sentimos bastante vulnerables porque hay muy poca iluminación en el alumbrado público. Todo lo que es calle 27 de febrero, en el sector este del Taller, no tiene luz en la calle, es una zona sumamente oscura”, advirtió.