Vecinos reclamaron a concejales la obra de pavimento

Se reunieron en el Concejo Municipal y pidieron que sea aprobado el Plan de Accesibilidad. Cammisi, Puig, Muller y Bonvín inventaron nuevas excusas para dilatar la decisión.

«No importa lo que salga la obra, ese es un problema mío y si me estafan se lo reclamo a la intendenta» le dijo un vecino ofuscado a uno de los concejales que intentaba convencerlo que la decisión de no votar el plan de pavimento era a favor de los vecinos.

«Nosotros pensamos en dividir el plan, así es muy grande, vamos a hacerlo por barrios» dijo uno de los concejales que ahora son «nuevos amigos». Ante esa propuesta los vecinos le pidieron el proyecto, pero nada de eso está presentado, trabajar en un plan de accesibilidad demanda eso… «trabajar» y estos cuatro concejales apuntados, está claro, que sólo quieren declaraciones y fotos para la prensa y redes sociales.

La reunión a pedido de los vecinos se desarrolló la semana pasada en el Concejo Municipal y estuvieron todos los concejales y un nutrido grupo de vecinos muy informados sobre el derrotero del proyecto. Estaban al tanto de cada uno de los pasos, de los costos y no encontraban motivos para que el mismo no sea votado.

Sabían también que una concejal de la oposición pero que no integra el grupo de «los nuevos amigos» había presentado un dictamen en marzo para que el proyecto pueda ser aprobado, con algunas correcciones. Andrea Martínez propuso cambiar algunas cuadras de pavimento articulado a hormigón, quitar desagües centrales de los costos a afrontar por los vecinos y establecer un registro de oposición por barrios.

Los que hoy gobiernan en el Concejo Municipal (Cammisi, Müller, Puig y Bonvín) pidieron actualizaciones de costos que fueron respondidas y mantuvieron numerosas reuniones con secretarios del gabinete, pero aún siguen dilatando la decisión de aprobar una obra por contribución de mejoras.

Los vecinos de barrio Norte llegaron muy informados sobre el proyecto y le pidieron a los «nuevos amigos» que voten la obra que ellos la necesitaban. Estaba claro a esa altura que la discusión no era con Ranaletta, Elena o Martínez sino con la «nueva mayoría» que conforman la sociedad entre el fascendinismo y el pro (el olor a cala ya no se siente). No se llevaron ninguna respuesta concreta.

Cammisi, Muller, Puig y Bonvín están seguros que entre ellos está el nuevo intendente y no quieren que el justicialismo les vuelva a ganar las elecciones, para ello, parece, que no quieren aprobarles obras a Meiners. La intendenta se prepara para volver con su cara de víctima y decirles a los esperancinos que las culpas de todos sus males es por «la nueva máquina de impedir».

Si llegar a la intendencia implica recibir a vecinos, mirarlos con cara de preocupación y no hacer nada; están dispuestos a seguir con ese libreto. «Los nuevos amigos» transitan el delgado camino de ser solución sin solucionar nada. Por suerte para ellos tienen dinero público disponible para aparecer en medios de comunicación donde los maquillan y no les preguntan nada serio.

Es la política que se pelea por cargos mientras la sociedad los mira y los insulta.