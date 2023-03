Vecinos preocupados por la inseguridad reclaman acciones concretas

El presidente de la Vecinal Centro, Jorge Baronetti, brindó detalles de la reunión de vecinos de toda la ciudad preocupados por los graves y reiterados hechos de inseguridad que se viven en la ciudad.

En diálogo con la CSC Radio, Baronetti comentó que el encuentro “surgió de una inquietud de parte de un grupo de vecinos que en la reunión anterior de la vecinal planteó su necesidad de que los escucháramos porque se ven sobrepasados con un montón de situaciones que les están ocurriendo en la zona centro en particular, pero que no escapan a la realidad de toda la ciudad”.

“Fue una reunión abierta a todos los vecinos pero sin darle lugar a los espacios políticos para que no se mezcle la política partidaria en este tema, teniendo en cuenta que es un año electoral”, apuntó.

Ante ello, mencionó que “hace dos años habíamos presentado una nota a los actores políticos que nos representan y hoy después de tanto tiempo no encontramos respuesta todavía”. En ese marco, indicó que “escuchamos a los vecinos cuya inquietud pasaba por ver qué se puede hacer al respecto y por eso se invitó a las demás vecinales de la ciudad con la intención de encontrar respuestas”.

“Surgieron un par de ideas que se debatieron y analizaron para que haya respuestas de parte de quienes tienen responsabilidad porque cuando las bases empiezan a levantarse y la gente empieza a demostrar su disconformidad significa que no encuentra respuestas de parte de quienes tienen que darlas”, señaló.

“Nunca se debe cortar el diálogo, en este tipo de cosas es fundamental, pero también se dieron muestras fuertes de que la gente está cansada de no encontrar respuestas porque hay situaciones que si no fueran trágicas serían hasta risueñas, como el hecho de que la gente que va a denunciar se encuentre con que la policía no tenía un móvil para ir hasta el lugar del robo y el vecino tuvo que trasladar al policía en su propio vehículo. Surgieron un montón de inquietudes, situaciones y propuestas pero en esto hay que tratar de ser concretos y buscar respuestas porque la gente ya no da para más”, definió el vecinalista.

Consultado por la acción municipal, sostuvo que “los encuentros con el municipio siempre se realizan pero terminan en acciones aisladas que no dan ningún tipo de resultado, y venimos así hace dos años y medio pidiendo respuestas”.