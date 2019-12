Vecinos preocupados por la inseguridad pedirán audiencia al senador Rubén Pirola

Asimismo, resaltó que “la participación del vecino es fundamental e indispensable en estas cosas pero sucede que estamos acostumbrados a vivir en un pueblo grande, tranquilo, donde estas cosas no sucedían y la gente todavía no ha tomado conciencia de que su participación personal es importante”. Como ejemplo, mencionó la cuestión de estar atentos ante los vendedores ambulantes para que estén debidamente registrados y denunciar ante cualquier duda o sospecha.

En ese marco, reflexionó que “en la última reunión del Cabildo donde asistió el fiscal y el jefe de policía quedó en claro que las fuerzas policiales están desbordadas y no tienen los medios suficientes y que la Justicia no acompaña para nada. Si no se cambia el Código de Procedimiento y el Código Penal esto va a seguir así, con lo cual la solución de fondo está en el Congreso de la Nación”.

Hay un grupo de vecinos de armó un grupo de Whatsapp para protegernos entre todos y se van delineando algunas cosas para hacer, sabiendo que este problema de inseguridad que tenemos no lo vamos a poder solucionar nosotros desde Esperanza; podemos acompañar y tener algunas medidas paliativas pero la solución definitiva no está en manos nuestras.