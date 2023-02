Vecinos preocupados por crecimiento de la inseguridad y la droga en Esperanza

El presidente de la Vecinal Este de Esperanza, Oscar Leonardi, reiteró la preocupación y adelantó acciones por los reiterados hechos de inseguridad que sufre la ciudad, acompañado del crecimiento del narcomenudeo y la falta de respuestas ante la denuncias en el Buzón de la Vida.

En diálogo con la CSC Radio, Leonardi sostuvo que la inseguridad “es un flagelo que vivimos día a día, la respuesta de la policía con el 911 es bastante ágil y rápida pero bien sabemos el problema grave que significa esto y que involucra al Poder Judicial, a las leyes, a las cárceles, y donde el que sufre siempre es el vecino”.

Ante eso, apuntó que “la pretensión como vecinos es que haya algo preventivo, porque la Justicia actúa pero sus alcances son muy cuestionables” y adelantó que “a corto plazo vamos a realizar una reunión con respecto ‘Ojos en Alerta’ que es un mecanismo bastante interesante que no hemos aplicado todavía en nuestra Vecinal y por otro lado volveremos a hacer una reunión con autoridades municipales del Ejecutivo, policiales, concejales, el senador y las vecinales, para ver en qué podemos mejorar”.

“La prevención en esto es ideal, porque es importante la utilización de cámaras pero sucede que con las cámaras se esclarece el delito y quien lo comete en pocas horas queda en libertad y vuelve a cometer otro”, refirió.

En ese marco, apuntó que “la iniciativa del Buzón de la Vida es un sistema interesante donde se puede denunciar de forma anónima pero el que denuncia no tiene una respuesta; no se sabe qué pasó, es la Justicia Federal la que interviene entonces se deriva a Santa Fe y no se sabe ni qué, ni cómo, ni cuáles son los resultados”.

“Estamos muy preocupados con este tema, creemos que hay que hacer algo porque el narcomenudeo y la droga en Esperanza viene creciendo, a tal punto que ya hay competencia por los distintos barrios, y es una preocupación muy grande porque la droga destruye a los seres humanos y a la familia. Estamos estudiando la posibilidad de que el Estado se haga cargo de alguna institución, porque hoy el Estado está ausente de esto, para tratar a los chicos con adicciones. No encontramos respuestas del Estado en este tema”, planteó.

En otro orden de temas, anunció que “también se volverá a promover otra reunión por el traslado de los boliches bailables, la planificación y zonificación de los mismos”.