Vecinos del Oeste viven una pesadilla con las obras de cloacas

No se ven rampas, sendas peatonales en zona sin veredas, sí calles cortadas por hundimientos, señalización precaria, pocas luces, buscan los ripios que pagaron y ya no están y son varias las alcantarillas con desagües troncales tapados. Ese panorama que vivieron los vecinos cambió en las últimas horas por efecto del sol y el viento. La empresa prometió acción a las autoridades y los vecinos elevan plegarias y esperan que en algún momento las autoridades recorran el barrio.

You may also like