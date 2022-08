Vecinales volvieron a reclamar la relocalización de los boliches de Esperanza

El secretario de la Vecinal Este de Esperanza, Hugo Oprandi, brindó detalles de la reunión que mantuvieron cinco vecinales con la intendenta Ana Meiners, sus secretarios, y todos los bloques del Concejo Municipal, a fin de avanzar en la reubicación de los boliches que están dentro del ejido urbano. Volverán a reunirse en octubre.

En diálogo con la CSC Radio, Oprandi señaló que “es la segunda reunión que se realiza y la idea es trabajar el tema de los boliches dentro del ejido urbano que tantos problemas vienen causando desde hace tanto tiempo”.

Al respecto, planteó que “la demanda de los vecinos en nuestra vecinal es muy grande y por eso decidimos encararlo hasta encontrar la solución adecuada, que por lo hablado en la reunión seguramente va a llevar un tiempo pero lo importante es que se comenzó a trabajar en el tema, se pudo reunir a quienes tienen la responsabilidad de dictar las ordenanzas correspondientes y fue una reunión bastante satisfactoria”.

Consultado por el reclamo puntual, dijo que “la Vecinal Este participó de la ordenanza sobre nocturnidad durante casi dos años hasta llegar a tener una primera norma que ponga coto a ciertas cuestiones que suceden en la nocturnidad y se viene aplicando”.

“Soy miembro de una institución de Esperanza que tiene que ver con la nocturnidad, ya que los salones de la Sociedad de Canto se alquilan para fiestas, y hemos recibido en el último tiempo una serie de cuestionamientos de parte del municipio por eso espero que esas exigencias sean para todos, sobre todo en la parte de seguridad y de ruidos”, señaló.

Y agregó que “lamentablemente en esa ordenanza de nocturnidad no se tuvieron en cuenta otros problemas que surgieron en el último tiempo con mayor preocupación de los vecinos que son las molestias que causan, no los boliches ni su funcionamiento en sí, sino la salida de esos locales. Todo lo demás tiene un coto o arreglo, pero lo que se puede controlar es la salida del boliche, la policía dice que no tiene la cantidad de efectivos, la Municipalidad dice que no tiene los recursos para estar en distintos lugares al mismo. Y ante eso la propuesta de la vecinal fue encontrar una zona donde se radiquen los boliches, del mismo modo en que sucedió en Santa Fe”.

Aclaró que “se invitó a todas las vecinales porque la vecinal no quiere tirarle el problema a otra vecinal, sino lo que se trata es buscar una solución integral para toda la ciudad” y explicó que “la síntesis de los temas a trabajar para esto es: primero la zonificación, porque si bien ya existe en Esperanza no tiene en cuenta la ubicación de los boliches y tratando de buscar cual sería la zona adecuada de radicación de boliches lógicamente con la participación de todos los que tienen algún interés en este negocio; segundo es la relocalización que también es importante; tercero hay que trabajar sobre lo preexistente porque existe un derecho adquirido por la empresa al momento en que se constituyó y lo habilitaron para funcionar como tal y mientras se mantenga la firma y el propietario lo tienen de por vida; y cuarto es ver qué va a suceder con los pedidos nuevos de habilitación de boliches”.

Por último, sostuvo que “algo que no le gusta mucho a los políticos, es que los vecinos planteamos tiempos porque queremos saber para cuándo esto puede salir”. “Le vamos a poner firmeza al reclamo para que se avance y no quede en la nada como ha sucedido con otras cosas, y así darle solución a un problema que viene desde los ‘90”, concluyó.

Imágenes de los sectores del barrio Este apuntados por los vecinos.