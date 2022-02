Vecinales de Esperanza en alerta por la inseguridad: “No hemos recibido ninguna respuesta”

El presidente de la Vecinal Este de Esperanza, Oscar Leonardi, se refirió a la preocupación que existe por la inseguridad que se vive en la ciudad y la falta de respuestas de las autoridades.

En diálogo con la CSC Radio, Leonardi recordó que “a mediados de diciembre un grupo de varias vecinales elevó a las autoridades un petitorio con inquietudes por la inseguridad y posibles medidas a tomar en la ciudad” y lamentó que “hasta el día de hoy no hemos recibido contestación alguna de ninguna de las entidades ya sea Fiscalía, gobierno municipal, Concejo, en función de lo solicitado”.

Ante esto, anunció que en los últimos días comenzaron a reunirse “nuevamente para solicitar, rogar, alguna medida tendiente a resolver esta situación que sabemos que es muy compleja porque la inseguridad transita un camino desde lo social y hasta lo político que involucra a la ciudadanía, al poder político, jueces, y a toda la sociedad”.

El vecino explicitó que “en la época de las elecciones se dejó un poco para no favorecer ni perjudicar a nadie, pero día a día vemos que la situación se va agravando”. De todos modos, analizó que “con el Centro de Monitoreo y el nuevo sistema que se quiere implementar a partir de marzo con el programita “Ojos en Alerta” que le pide a los vecinos que denuncien, pero nosotros queremos que esto sea preventivo y no para descubrir quien hizo tal o cual delito, luego de que esta consumado”.

“No podemos seguir viviendo así porque empezamos cerrando las puertas con llave, después poniendo rejas, sistemas de alarmas y hasta sistema de cámaras y al final los que hacemos las cosas de forma correctas estamos encerrados y los otros están liberados. Esta sociedad tiene que tomar conciencia de esto y somos todos responsables. Como vecinos tenemos que alertar cuando se ven actitudes sospechosas pero también hay que prevenir mientras en la ciudad la situación sea controlable”, reflexionó.

Insistió en que “nos tenemos que comprometer todos los vecinos pero acá hay un problema político de fondo, no se trata de meter más gente presa sino brindar una sociedad que se dedique al trabajo y al estudio que siempre funcionó bien y no a perseguir y llenar las cárceles de gente porque eso no sirve”.

“Esperanza es una ciudad de gringos, pujante que puede controlarlo; se puede controlar la gente que viene de afuera a trabajar, los vendedores ambulantes, los policías de los barrios que conocen al vecino, las cámaras sirven pero las queremos para prevenir. Es muy complejo pero pronto nos volvemos a reunir las vecinales para empezar, ya en un tono más de exigencia a pedir que nos reciban y nos den una solución”, advirtió.

En relación a las problemáticas propias de la vecinal Este, detalló que “hay varios reclamos –algunos que no han tenido respuestas y otros así- como la lucha por la bicisenda que si no la hacen en Avenida Colonizadores deberían dar alternativas urgentes; el tema del ripiado, el problema de calle Chacabuco frente al club San Lorenzo; el tema de arbolado; el remate de lotes sobre lo cual nunca fuimos consultados”.