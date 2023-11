Vecinales con municipio: adicciones e inseguridad, las principales preocupaciones

El presidente de la Federación de Vecinales, como representante de la Vecinal Centro, Jorge Baronetti, se refirió a la reunión que mantuvieron con la intendenta Ana Meiners y un representante del intendente electo, Rodrigo Müller, donde plantearon la preocupación por el avance de las adicciones en la ciudad.

En diálogo con la CSC Radio, Baronetti comentó que el encuentro “se realizó con la intendente, Ana Meiners y nos hubiera gustado que estuviera el intendente electo (Rodrigo Müller) pero tenía un viaje por lo cual envió una persona cercana a él que tomó nota de los temas que nos preocupaban”.

Comentó que “fue también una presentación porque habíamos mandado la conformación de la nueva comisión de esta mesa de todos los presidentes de las vecinales, y desde Federación hay temas que nos atraviesan a todos, y uno de ellos es el tema de adicciones que se encadena con el tema de inseguridad, porque una cosa va de la mano con la otra. Había en algunas vecinales cierta preocupación por algunos casos de suicidios y detenciones que generan este tipo de problemáticas, que no tienen que ver únicamente con el consumo sino también con el juego, con el alcohol y los distintos tipos de adicciones que hay. Queríamos saber qué se trabajó desde el ámbito del municipio y qué se puede empezar a trabajar con el gobierno entrante porque en ciertos temas tiene que haber una continuidad de procesos”.

En tal sentido, admitió: “Nos desayunamos con algunas situaciones que nos sorprendieron particularmente. En algunos casos de lugares donde se está trabajando y que no fueron debidamente informados, y otros tipos de situaciones que nos preocupan, como por ejemplo que el Ministerio de Educación no habilita que se trabaje con este tipo de problemáticas”.

Agregó que “hay que trabajar en conjunto en esto, porque se puede trabajar con las familias, sobre cierto tipo de problemáticas que existen y muchas veces quien tiene un adicto en su casa no sabe dónde recurrir”.

“Muchas veces la cuestión de la inseguridad y la nocturnidad, desencadenan en lo mismo por un tema que no se ataca y que creemos que es prioritario. En este momento si se le pregunta al vecino cuáles son los problemas que tiene, seguramente nombrará el tema inseguridad como primero, el tema económico y también quien sufre el tema de las adicciones, lo hará notar también. Entonces, tiene que haber un proyecto en conjunto, se tiene que informar más desde el ámbito municipal sobre qué tareas se realizan, cuales son los problemas que se abordan y desde qué ámbitos, y si el gobierno provincial acompaña o no ciertos procesos. Es muy preocupante que un Ministerio de Educación no permita que se trabaje en los colegios públicos sobre una realidad que es preocupante”, analizó.

Ante todo esto, comentó que desde las entidades vecinales se pusieron “a disposición para acompañar, para hacer un trabajo entre las vecinales y con cada institución que haya dentro del ámbito vecinalista para tener cercanía y poder llegar al vecino, para ser un nexo y un medio donde puedan canalizar sus problemas y poder acompañar los procesos de las familias que atraviesan esta problemática de las adicciones”.

Asimismo, planteó: “Pedimos que se haga un balance sobre lo realizado; quien representó el futuro intendente dijo que sobre los temas preocupantes se iban a continuar, que nada se iba a dejar de hacer, y esperamos que así sea, porque si bien es cierto que hay muchas cosas que restan hacer, hay muchas otras que se han comenzado y queremos que esos procesos continúen. También hay que profundizar ciertos temas, hay que empezar a trabajar todos juntos como sociedad para que se pueda llegar a buen puerto. Esperamos que haya una próxima reunión en la cual se dé respuesta a estas cuestiones que pedimos. No obstante eso, este miércoles tenemos reunión en Federación y haremos una evaluación de esta reunión con la intendenta”.

“Lo que sí sabemos es que el próximo intendente a partir del 11 de diciembre después que asuma nos va a recibir, así que le plantearemos estas necesidades y también lo que desde el ámbito vecinalista proponemos, porque queremos avanzar en este tipo de situaciones”, sentenció.

También se refirió a la posibilidad de instalar algún centro de rehabilitación de adicciones en la ciudad y apuntó que “tiene que haber un estudio de mayor profundidad, porque en esto es importante la contención, la familia, y hoy hay un grupo de 50 personas de Esperanza que puede viajar a Santa Fe para hacer una rehabilitación pero cuántos más hay que no pueden viajar porque no tienen la parte económica necesaria. Por eso también desde el Estado, con algo público-privado, y habiendo personas que quiere colaborar porque no le estamos pidiendo al Estado que haga todo, sino que estamos planteando que hay empresas y personas que quieren aportar, para llevar adelante un proyecto serio”.