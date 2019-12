Varios accidentes de tránsito con lesionados

Un santafesino sufrió lesiones que no revistieron gravedad tras participar de un accidente vial durante el transcurso de las primeras horas de la mañana de la víspera en Ruta Provincial N° 70 a la altura del Km. 25. El suceso tuvo lugar cuando el ciudadano de 43 años transitaba en una motocicleta Gilera VC 150cc. y habría impactado con un can que se encontraba sin vida al momento de la llegada del personal policial al lugar. Se hizo presente personal del BEM que trasladó al motociclista al SAMCo local para su atención.

