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Vamos por la tercera fecha del «Night» en el Complejo La City

por hernan
Esta semana se jugará la tercera fecha del torneo nocturno en La City. La misma se disputará los días martes 6 y se cerrará el jueves 8 de febrero desde las 20 horas. Además de la programación te mostramos como están las distintas tablas de posiciones.

 

Así se juega

Martes 6 de febrero

CANCHA 1
MARMOLERIA GRAN MAR VS STUDIO SOFT 20 HS
ABBEY ROAD VS APUKA TUR 21 HS
ATLETICO ESPERANZA VS FUERA DE CONTROL 22 HS

CANCHA 2
GYE SRL VS LB SERVICIOS 20 HS
LA RAMADA VS MANOS DE TIJERA 21 HS
FLETES IVAN VS RIMOR SRL 22 HS

CANCHA 3
RAFITA F.C. VS REAL BARRIL 20 HS
EXPRESO CARENA VS SANITARIOS FACHINI 21 HS
PANADERIA EL DELEITE VS ROTI ELI 22 HS

CANCHA 4
ULTIMATE MISTOLES VS SYC SUBLIMADOS 20 HS
DEPORTIVO GAMBETA VS PALO CRUZ 21 HS
CORINTHIANS DEL NORTE VS SUPER MAYO 22 HS

Jueves 8 de febrero

CANCHA 5
AGROVET VS DEMONTE ARQUITECTURA 20 HS
KINESIO CENTER VS DE ZURDA 21 HS
EL BUEN PIQUE VS HULK GYM 22 HS

CANCHA 6
CONSTRUCCIONES PALOMEQUE VS LA FERMANETA 20 HS
LOS PALMEIRAS VS LOS APACHES 21 HS
VICTOR HUGO MUEBLES VS CAPRI F.C. 22 HS

CANCHA 7
LDMS VS NOTTIGHAM MIEDO 20 HS
LA ESCARAPELA VS CANDILEJAS F.C. 21 HS
PARADOR 70 VS PLANTERIA MI JARDIN 22 HS

CANCHA 8
EL 69 VS METALURGICA CAMINOS 20 HS
LOS JAGUARES VS FARMACIA BORBOGNO 21 HS
LOS PIBES VS BERLIN BARBERIA 22 HS

POSICIONES

A NIGHT

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