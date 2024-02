Vamos por la tercera fecha del «Night» en el Complejo La City

Así se juega Martes 6 de febrero CANCHA 1

MARMOLERIA GRAN MAR VS STUDIO SOFT 20 HS

ABBEY ROAD VS APUKA TUR 21 HS

ATLETICO ESPERANZA VS FUERA DE CONTROL 22 HS CANCHA 2

GYE SRL VS LB SERVICIOS 20 HS

LA RAMADA VS MANOS DE TIJERA 21 HS

FLETES IVAN VS RIMOR SRL 22 HS CANCHA 3

RAFITA F.C. VS REAL BARRIL 20 HS

EXPRESO CARENA VS SANITARIOS FACHINI 21 HS

PANADERIA EL DELEITE VS ROTI ELI 22 HS CANCHA 4

ULTIMATE MISTOLES VS SYC SUBLIMADOS 20 HS

DEPORTIVO GAMBETA VS PALO CRUZ 21 HS

CORINTHIANS DEL NORTE VS SUPER MAYO 22 HS Jueves 8 de febrero

CANCHA 5

AGROVET VS DEMONTE ARQUITECTURA 20 HS

KINESIO CENTER VS DE ZURDA 21 HS

EL BUEN PIQUE VS HULK GYM 22 HS

CANCHA 6

CONSTRUCCIONES PALOMEQUE VS LA FERMANETA 20 HS

LOS PALMEIRAS VS LOS APACHES 21 HS

VICTOR HUGO MUEBLES VS CAPRI F.C. 22 HS

CANCHA 7

LDMS VS NOTTIGHAM MIEDO 20 HS

LA ESCARAPELA VS CANDILEJAS F.C. 21 HS

PARADOR 70 VS PLANTERIA MI JARDIN 22 HS

CANCHA 8

EL 69 VS METALURGICA CAMINOS 20 HS

LOS JAGUARES VS FARMACIA BORBOGNO 21 HS

LOS PIBES VS BERLIN BARBERIA 22 HS