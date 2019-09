Valentín Said Subcampeón Provincial en Gimnasia Deportiva

Fue en la definición de la competencia Santa Fe Juega que se realizó este fin de semana en Rosario. El representante de la Escuela de Gimnasia Deportiva del Club Unión participará de los Juegos Evita 2019. El próximo fin de semana se realizará un encuentro de gimnasia en San Jerónimo Norte.

► Sub Campeon Provincial en Santa Fe Juega: Valentín Said se consagró Sub Campeon Provincial del Torneo de Santa Fe Juega en Rosario: el gimnasta del Club Unión Valentín Said, participó del Provincial el sábado 7 en la ciudad de Rosario, clasificatorio para el Nacional de Mar del Plata, Juegos Evita 2019. El gimnasta repollero obtuvo la medalla plateada en el Nivel 3 en la categoría Sub 14. Con este resultado pasa a formar el equipo provincial, que representara a Santa Fe en el Nacional que se llevará a cabo en el mes de octubre en Mar del Plata. Competirá en las 6 modalidades: suelo, salto, anillas, barra fija, paralelas, arzones.

► Encuentro nivel E en San Jerónimo del Norte: Por su lado los gimnastas de nivel E participaran del 3er encuentro del año 2019 en el Club A. Libertad el 14 de septiembre. Participarán de este Encuentro el Club A. Sarmiento de Humboldt, Club A. Franck, Colegio San José , Club A. Libertad, Unión de Santa Fe y Unión de Esperanza. Se espera más de 200 gimnastas para este evento. Es una oportunidad para que los padres vean a sus hijos en acción y los progresos que han ido logrando a lo largo del año.