«Vacunatorio VIP»: Tras el escándalo Alberto Fernández reemplazó a su Ministro de Salud

Carla Vizzotti es la nueva ministra de Salud en reemplazo de Ginés González García tras el escándalo de la vacuna a amigos de la gestión como políticos, gremialistas y familiares.

El presidente Alberto Fernández le pidió la renuncia a Ginés González García luego de que el periodista Horacio Verbitsky confesara en una entrevista radial que llamó al ministro de Salud para que le facilite la vacunación contra el coronavirus por fuera del sistema de turnos establecido.

Luego de conocido públicamente este episodio y de que comenzaran a salir a la luz casos similares de vacunados VIP, el presidente le exigió al ministro que abandone el puesto.

Cerca de las ocho de la noche, Vizzotti ingresó a la Casa Rosada y tras una reunión con el presidente Fernández y con el jefe de Gabinete Santiago Cafiero, fue confirmada como sucesora a cargo de la cartera de salud. Todo fue confirmado formalmente a partir de la publicación de la designación en el Boletín Oficial de este viernes.

Cuando estaba instalado el rumor de que Vizzotti tenía muchas posibilidades de ser la sucesora de González García, algunos dirigentes de la oposición cuestionaron si la funcionaria tenía la suficiente distancia con el saliente ministro.

“El Presidente, Vizzotti y todos en el ‘ministerio de salud’ (menos mal que hay ministerio) sabían del vacunatorio VIP o creen que no? Nos toman de boludes. Controlen los vacunados del Patria, del oficialismo en el Congreso y el gabinete. No tienen vergüenza, ni moral. Corruptos!”, escribió en su cuenta de Twitter Laura Alonso, ex titular de la Oficina Anticorrupción durante el gobierno de Mauricio Macri.

En esa línea, Gabriel Solano, dirigente porteño de izquierda se preguntó: “¿Vizzotti no sabía que había un vacunatorio vip en el ministerio?”.

De perfil netamente técnico, Carla Vizzotti es una médica argentina especialista en el control de enfermedades inmunoprevenibles. Fue la responsable de llevar adelante el desarrollo e implementación de un calendario de vacunación nacional, completo e inclusivo que se implementó en la gestión del ex ministro Juan Manzur en el segundo mandato de Cristina Kirchner y que continuó hasta hoy.

Su designación

Como estaba previsto, Carla Vizzotti fue confirmada en su nuevo cargo en la madrugada de este sábado, a través del Decreto 119/2021, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Alberto Fernández y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.

Por otra parte, el Gobierno también publicó el Decreto 118/2021, a partir del cual se aceptó la renuncia presentada por Ginés González García y se le agradeció “al funcionario renunciante los valiosos servicios prestados en el desempeño de su cargo”.