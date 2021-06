Vacunación Covid: desde hoy exigen certificado médico a menores de 45 años

El plan de vacunación contra el Covid-19 continúa a buen ritmo en Esperanza, según la llegada de dosis que reparten la provincia y la Nación. Las segundas dosis de Sputnik sólo alcanzaron a 400 adultos mayores.

La enfermera del vacunatorio instalado en el CICAE, Agostina Beloqui, indicó que “ayer nos llegaron 400 dosis y hoy ya estuvo los turnos de 400 citados, correspondientes a personas mayores de 60 años con factores de riesgo, con lo cual son todos de la primer camada de vacunados que rondan entre 80 y 90 años”.

Explicó entonces que este martes “se aplicaron segundas dosis de Sputnik V” y pidió “paciencia y que esperen” a aquellas personas que aún no fueron citados.

Agregó que el plan de vacunación ya está inoculando “a personas con factores de riesgo menores de 60 años, y de entre 57 y 58 años sin factores de riesgo”.

Asimismo, en declaraciones realizadas a Link TV, la profesional advirtió que “a partir del miércoles todos los que se anotaron sin factores de riesgo o que pusieron factores de riesgo pero no los tienen, sí o sí tienen que asistir con certificado médico. Menores de 45 años que tengan el turno si no tienen el certificado médico no se los va a vacunar, porque hubo muchos casos de personas de 20, 30, 40 años que pusieron alguna patología de riesgo que resulta que no es real, y nos quedan muchas personas sin vacunar que sí tienen factores de riesgo”.

De este modo, señaló que “aquellas personas que fueron turnadas y no pueden justificar el factor de riesgo que pusieron o que no lo tienen van a tener que esperar hasta que llegue la vacunación del rango etario sin patologías de riesgo”.

Consultada por aquellas personas que recibieron el turno para vacunarse y cursan el Covid, explicó que “una vez que tienen el alta del Covid, el mismo día que reciben el alta, ya pueden venir y vacunarse si ya habían recibido el turno”.

“Lo mismo sucede con quienes están en aislamiento, si les llega el turno estando aislados pueden concurrir luego de lunes a viernes de 7 a 12 con el turno atrasado, especifican que estuvieron en aislamiento y se los vacuna, siempre teniendo en cuenta la disponibilidad de la vacuna”, concluyó.