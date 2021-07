Vacunación a menores de 18: provincia confirma que la inscripción está abierta

El secretario de Salud de Santa Fe señaló que en el sitio web no hay rango etario por lo que los chicos y chicas entre 12 y 17 años pueden cargar sus datos. También advirtió por la existencia de una convocatoria a través de las redes sociales.

(Rosario 3) – La provincia de Santa Fe dio detalles sobre la campaña de vacunación a menores de 18 años. Si bien aclararon que están a la espera de que la Anmat apruebe las vacunas para su uso en este rango etario, informaron que los adolescentes ya pueden inscribirse en el registro provincial.

“La página de gobierno nunca tuvo un rango etario, y ya tenemos unos 15 mil menores inscriptos. Cabe destacar que siempre hablamos de la página oficial, porque ha salido un link que invita a la vacunación que no es oficial”, explicó el secretario de Salud de Santa Fe, Jorge Prietto.

📅 ESTA SEMANA VACUNAMOS A PERSONAS DE 18 A 25 AÑOS💪 ✔EL OPERATIVO DE VACUNACIÓN AVANZA SIN PAUSA 👉 NECESITAMOS QUE SE SIGAN ANOTANDO EN EL REGISTRO PROVINCIAL DE VACUNACIÓN ⤵️https://t.co/EwEtpix6Mg#Vacunate pic.twitter.com/i6qMxhHeFJ — Ministerio de Salud (@MinSaludSantaFe) July 19, 2021

Respecto de ese link, el funcionario provincial aclaró que no es una convocatoria lanzada por el Gobierno, pero en definitiva lleva al sitio oficial de inscripción. O sea que no es un link fraudulento, pero no es oficial.

Con respecto a la posibilidad de inscribirse, el funcionario alentó a que los jóvenes de entre 12 y 17 años lo hagan. “Esto permitirá que, cuando se baje la normativa y tengamos las vacunas aprobadas, podamos tener todas las herramientas dispuestas para la estratificación y planificación de la campaña”, añadió.

Por último, Prietto se refirió al avance de la campaña de vacunación. “Estamos vacunando al 87% de la población inscripta y el rango está por debajo de los 25 años. No esperábamos para esta fecha”, reconoció.