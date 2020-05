UNL prorroga las medidas de aislamiento social hasta el 25 de mayo

Con el objetivo de preservar la salud de toda su comunidad y consolidar el trabajo realizado hasta el momento, la Universidad Nacional del Litoral decidió prorrogar hasta el lunes 25 de mayo, inclusive, la dispensación a todo el personal para que no concurra a sus lugares de trabajo y desarrolle sus tareas de manera remota. La medida, oficializada mediante Resolución N°555/20, alcanza a “plantas permanentes, plantas transitorias docente y nodocente, personal de gestión, contratos temporarios, becarios y toda otra vinculación jurídica de prestación de servicios de carácter laboral y/o personal” aunque remarca que esta iniciativa no involucra a quienes “desempeñan tareas en áreas esenciales o críticas de prestación de servicios” ya que la institución garantiza un sistema de cobertura en todo el ámbito de la UNL. En este nuevo período, se amplió el listado de áreas y funciones incorporadas en la excepción ya que resulta necesario generar un proceso gradual de retorno a las actividades presenciales para lo cual es necesario disponer y hacer cumplir protocolos de seguridad y las condiciones generales y particulares para el retorno a las actividades, debiendo tenerse en cuenta a tal efecto as características de la tarea, las condiciones ambientales de la dependencia donde se realizará. Por ello, durante este período a la jornada laboral presencial será reducida, alternada y/u organizada por grupos, de acuerdo con las características de la tarea, las condiciones ambientales de la dependencia donde se realizará, y a las prioridades determinadas por el responsable del área».

