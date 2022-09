UNL, INTA y CREA presentaron la Jornada de lechería a campo

Participó el rector de la Universidad Nacional del Litoral, Enrique Mammarella, junto con autoridades INTA, CREA Santa Fe Centro y de las facultades de ciencias Agrarias y Veterinarias de la UNL. La Jornada se desarrollará el 6 de octubre en Nuevo Tambo Roca.

Una nueva edición de la Jornada de lechería a campo que se organiza en el marco del Proyecto Nuevo Tambo Roca se llevará a cabo el 6 de octubre en la localidad de Roca, Santa Fe. Para brindar detalles sobre la iniciativa, autoridades de las instituciones organizadoras realizaron una presentación este viernes 9 de septiembre en la ciudad de Rafaela.

La actividad contó con la presencia del rector de la Universidad Nacional del Litoral, Enrique Mammarella; del director de INTA Rafaela, Jorge Villar; del representante de CREA, Alfredo Fassi; el decano de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNL, Oscar Osan; el secretario de Investigación y Posgrado de la Facultad de Ciencias Veterinarias de UNL, Eduardo Picco; y de técnicos-especialistas de UNL e INTA.

Trabajo articulado

“Este proyecto muestra no sólo la relevancia de la co-construcción del conocimiento entre investigadores, extensionistas y productores, sino también dos cuestiones piloto: mostrar el conocimiento aplicado y relacionar el conocimiento con la gestión”, valoró Mammarella en la presentación realizada en la sede de INTA Rafaela. Luego, el Rector de la UNL subrayó: “Resulta valioso no sólo transferir conocimiento a los productores sino aprender de ellos porque cuentan con una base cultural que para la UNL es sustancial. No alcanza el conocimiento que se produce dentro de la Universidad si no va de la mano de la cultura que tiene cada región”.

Por su parte, Jorge Villar remarco “el trabajo interinstitucional para renovar el Tambo Roca vigente. Estamos pensando en propuestas técnicas que sean económicamente viables, ambientalmente sustentables, con un tema central que es el bienestar y las condiciones laborales de la gente que trabaja en el tambo son centrales para lograr la sustentabilidad de nuestros sistemas productivos” destacó en el marco del proyecto que convocó a los presentes”.

En este sentido, Alfredo Fassi señaló que “a partir de la invitación del INTA y las facultades de la UNL pudimos relacionarnos y dar forma al proyecto. Tambo Roca es un tambo comercial, todo sobre campo alquilado; se autofinancia y la Cooperadora administra el tambo”, mencionó, tras lo cual destacó que para los productores es muy importante y el “Tambo Roca sea el espacio donde buscar esas necesidades, la información, los datos o las soluciones para la actividad”.

En línea, Osan se refirió a la importancia de pasar del aula al terreno: “En materia de investigación, de extensión y de docencia; creo que esto es lo más importante, es decir, ciencia en el territorio”.

Finalmente, Picco indicó que “se trata de una valiosa oportunidad de brindar al territorio lo que se trabaja puertas adentro. Es una forma de mostrar el conocimiento que se genera en instancias académicas y si no se dan este tipo de actividades cuesta llevarlas al territorio”.

Proyecto Nuevo Tambo Roca

Desde hace 4 años, mediante un proyecto interinstitucional y de Vinculación Tecnológica, INTA, la Universidad Nacional del Litoral y CREA Santa Fe Centro gestionan en forma conjunta el Proyecto Nuevo Tambo Roca, una iniciativa de lechería sustentable y rentable. De este modo, Tambo Roca tiene la particularidad de ser representativo de los tambos argentinos, ya que se maneja como un tambo comercial que se auto financia y se encuentra sobre 100% de tierra alquilada. En Roca, se implementan y evalúan dos sistemas lecheros que difieren en el biotipo animal (Holstein y Cruza Holstein x Jersey) bajo un sistema de alimentación pastoril con suplementación.

El proyecto surge por el interés de tres instituciones -INTA, UNL y CREA- para responder conjuntamente a preguntas del sector productivo, generar información y mostrar sistemas lecheros social, ambiental y económicamente sustentables, que sean adoptables por un gran número de productores.

Equipo técnico

El convenio pautado entre INTA, CREA y UNL establece el compromiso institucional de realizar actividades de cooperación en investigación, extensión y transferencia tecnológica, entendiendo que la acción conjunta favorece al aprovechamiento de oportunidades y la solución de los principales problemas del sector agropecuario.

La conducción técnica y liderazgo del proyecto está a cargo de un “Comité líder” compuesto por cuatro integrantes de cada institución junto con el director de la EEA INTA Rafaela como representante de la Cooperadora de dicha Experimental.

Las funciones de este comité son definir los lineamientos centrales del proyecto y de la ejecución del mismo, como así también auditar su avance. Además, la ejecución operativa está a cargo de un grupo reducido compuesto por un integrante de cada institución, el grupo de técnicos que trabajan en el campo y el personal que vive en el lugar. Además, en el marco del proyecto participan estudiantes de grado, maestría y doctorado de las entidades.