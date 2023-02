Universidades de Santa Fe excluidas de ampliación presupuestaria: “Fue sorpresivo y discriminatorio”, dijo Mammarella

El rector de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), Enrique Mammarella, se refirió a la decisión del gobierno de excluir a las Universidades Nacionales de Santa Fe del incremento presupuestario que dispuso para la educación superior.

En declaraciones realizadas a la CSC Radio, Mammarella sostuvo que “ha sido sorpresivo porque no esperábamos una ampliación presupuestaria en enero, porque el presupuesto 2023 se empezó a ejecutar con el envío de salarios hace muy poquito, y además vemos que no tiene explicaciones este incremento presupuestario que se hace con algunas Universidades Nacionales – 25 de 57- y también es claramente discriminatorio porque no hay ninguna de la provincia de Santa Fe”.

Al respecto, refirió que ante esto “los rectores buscamos respuestas en el propio sistema, pero claramente esto es una decisión política de Jefatura de Gabinete con el ministro de Economía, y estamos tratando de que se corrija porque así como hicieron una ampliación pueden hacer todas las ampliaciones del Presupuesto que se necesiten”.

En ese marco, apuntó que “se entiende cualquier mirada referida a la cuestión poblacional o de las necesidades de cada Universidad; pero la UNL es una universidad de territorio, del centro norte de la provincia de Santa Fe y tiene la dicotomía de que no recibe ningún aumento pero por otro lado en la Cámara de Diputados se presentó un proyecto para la creación de la Universidad Nacional de Reconquista donde la UNL tiene una sede desde 1973 con carreras propias y donde no puede expandir sus carreras porque no tiene el presupuesto”.

Consultado por la respuesta del gobierno, comentó: “Tanto hay un pedido de informes en Senadores como en Diputados, que se pueden contestar o no, a la vez seguimos con los trámites de rigor para que el ministro entienda que esta diferencia tiene que ser subsanada y esperamos que a lo largo del año se pueda compensar, porque todas las Universidad teneos necesidades y proyectos de crecimiento”.

En cuanto al funcionamiento de las facultades aseguró que “está garantizado” y explicitó que “una vez que se eleva el presupuesto, queda a valores corrientes del momento y con eso hay que prever el funcionamiento de enero a diciembre; la Universidad tiene su diagrama para poder funcionar y algunos mecanismos a través de relacionamiento con aliados estratégicos, desarrollo científico-tecnológico a través de la vinculación tecnológica, trata de conseguir el presupuesto necesario restante para garantizar su normal funcionamiento. Eso lo hemos venido logrando y vamos seguir trabajando para seguir creciendo. No somos una universidad conformista y la vamos a pelear”.