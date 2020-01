Unión hace historia y tiene presidenta: Claudia Cibanik

Hasta el año pasado ocupó el cargo de Secretaria en la Comisión Directiva que tuvo como presidente a Daniel Imvinkelried y el último 27 de diciembre fue elegida como nueva presidenta. La última vez que una mujer ocupó ese cargo en una institución deportiva de importancia en la ciudad fue la actual intendenta de la ciudad, Ana María Meiners, en Alma Juniors.

«Somos un equipo y la nueva Comisión Directiva está preparada para lo que viene. En Unión el género no es un impedimento para ser dirigente. Al contrario: hombres y mujeres juntos somos más capaces de seguir transformando el club», expresa la flamante dirigente quién acomoda papeles en una de las oficinas del club.

Llegó al club en 2010 de la mano de su marido, amante del vóley, a quién le pidieron una mano porque justamente se amada disciplina estaba decayendo y necesitaba una mano y así se acercó a Unión, simplemente para acompañar a su compañero de vida y así se quedó hasta que tiempo después la invitaron a formar parte de una nueva Comisión Directiva sin saber que ese apenas sería el principio de una relación que va más allá de un resultado deportivo y hoy los desafíos de formación y un verdadero club familiar están por encima de cualquier trofeo que reluce en una de las tantas vitrinas.

Dentro del club ejerció los cargos de Revisora de Cuentas y Secretaria acompañando siempre la gestión de Daniel Imvinkelried hasta finales de 2019. «Unión es una gran familia y el año pasado fue un año duro para todos. El golpe de Agustina (Imvinkelried) fue triste para todos y por eso casi no contamos con Daniel durante el año. Él era el motor de la máquina, de todo el grupo y al no estar él todo costó el doble pero como equipo pudimos salir a flote y seguir trabajando y esa situación generó que se termine de armar un grupo muy lindo. Cuando terminamos el año Daniel (Imvinkelried) decidió no seguir al frente del club y detrás de él muchas personas lo siguieron», contó a EDXD.

«Más allá de esa situación dura y entendible estaba el club y una serie de lindos proyectos para continuar y más allá de las situaciones entendí que como grupo debíamos seguir adelante incluso con Daniel por más que no ocupase algún cargo» dijo Claudia.

«Convocamos gente nueva, personas muy comprometidas con el club, los fui invitando, lo analizaron porque no es fácil dejar cuestiones personales para meterse a un club, pero fui clara con las ideas de un primero momento donde las tareas las debíamos distribuir para no ocuparnos unos pocos con todas las obligaciones con el objetivo de venir a disfrutar a Unión y después de muchas charlas logramos armar el grupo sin importar los cargos y ellos mismos me dijeron que agarre y no me dio miedo hacerlo» se sinceró.

«Hicimos la primera asamblea el 16 de diciembre y no llegamos a cubrir a todos los cargos, pasamos a un cuarto intermedio y el 27 de diciembre logramos armar la nueva Comisión», sostiene la dirigente que reparte las horas del día entre su casa, la familia y el club.

Claudia Cibanik y su nuevo desafío como presidenta de Unión.

Desafíos para disfrutar

En tiempos donde el día parece no alcanzar para cumplir con obligaciones, lejos quedan y cada vez más las ganas de ingresar a un club para colaborar: «Lo repito continuamente, acá la gente que integra la Comisión o colabora en alguna Subcomisión lo hace porque disfruta esa tarea y no buscando beneficios personales o cualquier otra cosa. Hoy en día el dinero no alcanza y primero está la familia entonces la prioridad está en el trabajo y tareas fuera de hora para llevar plata a casa y el poco tiempo libre que queda es para descansar u hacer otra cosa y no para meterse en un club a trabajar y por nada, solo por la satisfacción de ver crecer una institución que algo te dio y te hizo feliz en un momento de tu vida. Acá nadie viene obligado, al contrario acá dejamos tiempo con nuestra familia para sumar nuestro granito de arena para que Unión siga creciendo en todos sus aspectos, pero sin perder la sonrisa del momento compartido en el club.

Somos un grupo de trabajo, en ningún momento me pongo a pensar en el cargo que tengo, que soy mujer. Acá ningún cargo genera más que otro. Las responsabilidades son las mismas. Estar dentro del grupo de trabajo sabe que está a cargo de todo como todos y así es más liviano llevar adelante el trabajo. Ser presidenta no me hace más importante que nadie, somos un equipo y como tal debatimos, discutimos ideas diferentes y disfruto tirar una idea a la mesa y escuchar todas las voces para llegar a una conclusión donde coincidimos todos por el bien de la institución», sostiene Cibanik.

Por otra parte y a la hora de hablar de proyectos e ideas comentó: «Estamos emplazados en un sector de la ciudad donde el club quedó dentro de un gran barrio y a eso debemos aprovecharlo de la mejor manera. Como institución hay una gran cantidad de deportistas que llegan a practicar fútbol, voley, patín, gimnasia deportiva y cada disciplina tiene su Subcomisión que hace una tarea formidable pero más allá de eso como Comisión Directiva veníamos hablando de sumar nuevas ideas que comenzaremos a generarlas a partir de este año y el primer paso lo daremos en Divisiones Inferiores de fútbol.

La idea del proyecto es la de realizar una coordinación total desde Novena a Primera División, fue una idea que tuvo en su momento Daniel (Imvinkelried) y me pareció fantástica. Qué buscamos que el chico que llegó a los 4 años y llegó a Primera y un día deja el club, al pasar o recordar, sienta que fue una gran experiencia de vida haber estado dentro del club. Para eso sostenemos al entrenador de Primera División con sus colaboradores y profesionales en todas las categorías, trabajando principalmente en la formación del jugador como persona a través de un deporte. El año pasado advertimos serios inconvenientes de indisciplina y por eso decidimos este año apostar a estar encima con un proyecto que incluye grandes profesionales que trabajen con los chicos por encima de un resultado deportivo.

Uno de nuestros grandes proyectos es el trabajo en categorías formativas dentro de las disciplinas. La educación de los chicos parte en la casa pero queremos que el chico sienta a Unión como su casa, esté feliz disfrutando de las instalaciones. Queremos que los chicos vengan, acá no hay problemas de plata, el niño que no puede pagar una cuota deportiva es becado por nosotros o por el municipio a través de sus programas.

Este año decidimos no invertir en el fútbol de Primera División, ya sea trayendo jugadores que cobran o cuestiones similares y ese dinero que salía para el fútbol mayor será destinado a la continuación de obras y trabajos de mantenimiento. Nunca se dejaron de hacer obras pero los beneficios que se hacían antes para el plantel superior ahora servirán para restaurar los vestuarios, poner en condiciones la cancha auxiliar, continuar con el alumbrado, seguir hermoseando el parque y así en cada rincón del club. La institución tiene cuatro manzanas y hay tantos chicos, disciplinas e ideas que el espacio no alcanza.

El presupuesto mensual del club para su funcionamiento es muy alto, es caro y que quede algo de dinero al cerrar las cuentas es difícil por eso remarco y rescato el trabajo de las subcomisiones que gracias a sus trabajos permiten que las disciplinas dentro de Unión sigan y crezcan. Nosotros como Comisión Directiva damos una mano, pero el trabajo de los padres y colaboradores en cada grupo de trabajo es excelente», sostiene.

Cibanik: «Entre todos tenemos que hacer que el deporte sea un ambiente sano y familiar»

Fútbol, familia y Unión

La historia del club marca que la disciplina más importante de la institución siempre fue el fútbol, algo que con el correr del tiempo otras disciplinas lograron igualar: «Sinceramente el fútbol no era algo que me enloquecía y cuando Unión jugaba de local siempre me quedaba en la boletería cobrando las entradas porque no me interesaba mirar el partido. Cuando asumí como presidenta me dijeron que tengo que estar presente en la Liga pero ya tengo a mi representante allí. Así como tengo que ir a Liga Esperancina de Fútbol también tengo que hacerlo en la Asociación Santafesina de Vóley o con las confederaciones de patín o atenta a los torneos de Gimnasia Deportiva. Unión no es solo fútbol y tampoco me interesa que todo se centre en un resultado deportivo. Quiero que Unión sea un lugar donde los papás dejen a sus niños y se vayan tranquilos porque saben que están contenidos, me interesa que los chicos que pasen por el club se lleven el mejor recuerdo para el resto de sus vidas.

Me causa gracia que me digan presidenta y se que algunos me tienen miedo por ser mujer y esas cosas me generan risas pero simplemente soy una persona que está dentro de Unión con todas las ganas de continuar un camino que desde hace tiempo mantiene un grupo de trabajo. Para llevar esto adelante cuento con el mejor equipo que son mi marido y mis hijos que me apoyan constantemente y me dan ánimo para seguir adelante. Tenemos una linda misión y es que los chicos que llegan sientan que están en su casa», comentó en el final.