Unión brindó detalles de la venta de entradas para el duelo ante Atlético Mineiro

MENORES DE CINCO AÑOS (INCLUSIVE) ACOMPAÑADO DE UN ADULTO NO ABONAN PLATEA. DEBERÁN ADQUIRIR ENTRADA MENOR (SOCIOS $400 Y NO SOCIOS $500).

Para los socios el costo será de $600, en tanto los no socios $900, mientras que los menores (hasta 11 años) deberán abonar $400. Los socios rojiblancos deberán acudir a las boleterías que están sobre Bulevar Pellegrini, mientras que los no socios deberán ir a las boleterías de calle Cándido Pujato.