Una vez más Martinez solicita el debate y tratamiento del Consejo de Seguridad Urbana

La conformación del Consejo de Seguridad no va a resolver el problema de la inseguridad de un día para otro, pero si podrá minimizar los impactos, con los responsables en tomar decisiones en la ciudad sentados en una mesa discutiendo los problemas y con soluciones concretas.

Nuestra ciudad tiene que tener de manera urgente este mecanismo, donde integrantes del Ejecutivo, Legislativo, Policía Provincial, Fiscalía, Juzgado, vecinos representados por las Vecinales trabajemos con responsabilidad en la organización de un Plan Integral de Seguridad para nuestra ciudad.

Tomar lo que ya se hace, lo que ya está, afianzando y mejorando cada herramienta con que se cuenta y pensando en políticas y acciones concretas que muchas veces parece que no están directamente relacionadas pero que es donde se debe apuntar. Las acciones directas como pedir más efectivos, mayores controles, cámaras, iluminación es el reclamo inmediato pero se debe pensar, trabajar, potenciar y gestionar políticas donde nuestros chicos y adolescentes estén en las escuelas, aprendiendo un oficio o una actividad artística, con un programa de prevención de adicciones.

Lamentablemente hemos perdido años y la realidad es cada vez más preocupante para el vecino que tiene que extremar medidas para poder salir de sus casas o circular por la ciudad. El accionar de algunos políticos que depende el lugar donde están reflotan o esconden una herramienta que hace años podría funcionar en la ciudad porque fue presentado y votado en contra por algunos que hoy levantan la bandera de la inseguridad como si ayer vinieron a la ciudad.

El Consejo de Seguridad ya fue presentado y acompañé el proyecto pero no tuvo los votos necesarios para su aprobación.

No digo que sea la solución, no es magia, es trabajo conjunto, serio y responsable. Somos una comunidad donde si trabajamos todos juntos podemos atenuar este flagelo que hoy vive nuestra ciudad.