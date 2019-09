Una pelea en la calle deja a dos personas heridas de arma blanca

La salvaje pelea no fue casualidad, sino que es un tema de larga data. Tiempo atrás en calle Ami Droz al 1.400 balearon un domicilio particular, previo a un ataque similar al sucedido esta mañana y estas mismas personas estarían involucradas generando así amenazas constantes entra ambas familias que serían de apellido Brito y Reynoso.

You may also like