Una noche a puro fútbol en el Complejo La City

El torneo nocturno «Seven Audiovisual» en La City jugó su quinta fecha este martes. En la misma se marcaron 80 goles. El jueves se cierra la fecha con 15 encuentros.

En La City, todo arrancó con el triunfazo de Expreso Carena sobre Capri Sillones que lo mantiene como puntero de la «A», para destacar el golazo de «choco» López que se llenó el empeine derecho y la clava en el ángulo para «decorar» el resultado y darle la punta al «expreso». Por la misma Hulk Gym «aplastó» a Apuka y le pelea la punta al Expreso. En ese partido aportó dos tantos el «toro» Calza, que el sábado en la noche del Colonizador, le pidió matrimonio a su novia en una declaración de amor que fue lo más comentado del finde semana.

Por otra parte en la «B» Lirico ganó y se subió a la punta. Mientras que por la «C» se enfrentaban el puntero La Perrada ante el escolta Studio Soft. El partido fue muy trabado, pero los del Studio le ganaron por la mínima y se quedaron con la punta de la categoría.

Además en la «D» ganó El 69 y se subió a la punta junto a Humboldt FC que juega el día jueves. Y por la «F» Mi Abuela Marta le ganó a Tienda Murat y son únicos punteros.

Todos los resultados

DEPORTIVO SANTA FE 4 – HUGES FC 3

AGENCIA LA GANADORA 8 – RECICLADOS ESPERANZA 0

SUPER MAYO 3 – TALLER INTEGRAL 5

STUDIO SOFT 1 – LA PERRADA FC 0

LA SCALONETA 1 – TEAM PRO 3

LIRICO 3 – CASTE BEBIDAS 0

MI ABUELA MARTA 2 – TIENDA MURAT 0

EL MOLINO 4 – LA LOLY 4

EL 69 5 – LA RAMBLA 2

CAPRI SILLONES 2 – EXPRESO CARENA 6

LOS GLADIADORES 6 – SACACHISPAS 1

HULK 7 – APUKA TUR 1

CARRI EL MONO 4 – VIDRIERIA CERSU 5

Esto se juega el Jueves 3 de noviembre

CANCHA 1

HUMBOLDT FC VS MAFFESONI MUEBLES 20 HS

LA BANDA DE FRANCK VS LA ESCARAPELA 21 HS

FECHA LIBRE VS SOBRERO MUEBLES 22 HS

CANCHA 2

DEMONTE ARQUITECTURA VS PANADERIA BRISA 20 HS

SANITARIOS FACHINI VS DEPORTIVO GAMBETA 21 HS

INTER DEL GORDO ALEGRE VS ROUND UP 22 HS

CANCHA 3

ASTON BIRRA VS EL REJUNTE 20 HS

CERVEZA A AMADEUSS VS FERRO FC 21 HS

INDIRECTO VS LA BOTONETA 22 HS

CANCHA 4

PARA QUE TE TRAJE VS FIMACO 20 HS

PALO CRUZ VS TENIENTE DAN 21 HS

XFLIGHT VS ZINGUERIA OGGIER 22 HS

CANCHA 5

PARIS SAN FERNE VS VICTOR HUGO MUEBLES 20 HS

GUSMA SA VS KINESIO CENTER 21 HS