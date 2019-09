Un tiro que hirió al jefe de la Federal fue disparado desde adentro del auto

En definitiva lo que señala el peritaje forense es que las heridas las produce una persona que está al lado de Valdés. Al lado de Valdés solamente estaba la suboficial Roxana González, que no se presentó a declarar porque un certificado psiquiátrico emitido por un médico del Hospital Churruca de la Policía Federal le aconseja no hacerlo.

You may also like