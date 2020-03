Un rosarino que vino de Inglaterra es el primer caso de coronavirus en la provincia

Los estudios habían sido derivados al Instituto Malbrán tras haber dado negativo para influenza en el Cemar. Es un hombre de 28 años que había estado en Inglaterra. Permanecía internado en el Carrasco, sin complicaciones.

(La Capital de Rosario) – Autoridades de la provincia y la Municipalidad confirmaron anoche el primer caso positivo de coronavirus en la ciudad. Se trata de un hombre de 28 años que había estado en Inglaterra y que permanecía internado desde el miércoles en el Hospital Carrasco, ya que había presentado síntomas respiratorios y fiebre. Al cierre de esta edición, el paciente no presentaba complicaciones, según indicó a La Capital el secretario de Salud municipal, Leonardo Caruana.

En su momento se había activado el protocolo correspondiente a caso sospechoso, por lo que se aisló al paciente y se le tomó una muestra de secreciones que fue analizada primero en el laboratorio del Cemar, en Rosario, y al dar negativa para influenza se remitió al Malbrán, en Buenos Aires. Alrededor de las 19.30 de ayer se informó a las autoridades de Salud que el resultado era positivo para Covid-19.

El parte oficial que emitieron tanto la provincia como la Municipalidad indica que el paciente, desde su regreso, «estuvo en contacto con una sola persona que se encuentra en aislamiento».

Caruana dijo que este joven «no tuvo complicaciones y cursa un cuadro con sintomatología de fiebre y algunos síntomas respiratorios, pero no requirió cuidados críticos».

El funcionario mencionó que hay otras cuatro muestras de rosarinos (con síntomas compatibles con Covid-19 y antecedentes de viaje) en evaluación en el Malbrán, por ahora el único laboratorio habilitado en el país para diagnosticar el virus surgido en China. Los resultados se conocerán en breve.

La noticia del primer caso del nuevo coronavirus en Rosario se da en un contexto de incremento de pacientes con esta enfermedad en la Argentina. Ayer se conocieron once nuevos diagnósticos, entre ellos el del paciente rosarino. El Ministerio de Salud de la Nación informó que en total se diagnosticaron en el país 45 personas. Cuatro ya fueron dadas de alta y dos fallecieron. Las provincias en las que se reportaron diagnósticos positivos para Covid-19 son de Buenos Aires, Chaco y Santa Fe, y también Capital Federal.

Diez de los once nuevos casos corresponden a individuos con antecedentes de viaje a zonas de riesgo. La otra persona tuvo contacto estrecho con un caso confirmado, pero no viajó en las últimas semanas. Por lo tanto hasta el ahora no hay circulación comunitaria del virus.

Sin enfermedad previa

Caruana señaló que el paciente internado en el Carrasco con coronavirus no necesitó cuidados en terapia intensiva ya que no presentó complicaciones, más allá de los síntomas descriptos. «No tiene enfermedades preexistentes», señaló, por lo que es de esperar que continúe evolucionando en forma favorable, sin que su cuadro revista complejidad.

«Como en todos los casos sospechosos, los equipos de epidemiología de la ciudad estuvieron trabajando desde el primer momento. Al único familiar que estuvo en contacto con esta persona se le dispuso el distanciamiento correspondiente», dijo el funcionario, y agregó: «Estamos en una situación de aparición de un caso con antecedente de viaje. Lo mismo que ocurrió en otros lugares del país. Santa Fe no es ajena a este escenario».

El médico enfatizó que las medidas de distanciamiento social en esta fase de contención son fundamentales y valoró el decreto municipal que suspendió las actividades masivas en Rosario a la vez que apeló a la responsabilidad individual y el compromiso con los demás ciudadanos.

«Estamos cumpliendo con el seguimiento de los casos sospechosos y trabajando intensamente con los equipos de salud. El gran objetivo es disminuir la contagiosidad», puntualizó.

El secretario de Salud municipal recordó que a nivel nacional están previstas penalidades para las personas que hayan regresado de las zonas de circulación del virus y no cumplan con el autoaislamiento de 14 días. «Se empiezan a conocer situaciones de gente que sale de su casa cuando no debe hacerlo. A esas personas les recuerdo que están incumpliendo con la ley, no es una decisión personal, es un deber», mencionó con firmeza.

Desde hace varios días, el personal de Migraciones está controlando los hoteles rosarinos en los que hay viajeros que estuvieron en China, Japón, Corea del Sur, Irán, Estados Unidos, Europa deben cumplir estrictamente con el aislamiento lo que implica que no pueden salir de sus habitaciones. «Hay una situación definida penalmente y podemos intervenir». Ayer se conoció que hay llamados al 107 y al 0800-555-6549 de personas que avisan que otras no cumplen con el aislamiento.

«Es imprescindible continuar con las restricciones de contacto social para adultos mayores», enfatizó Caruana. Las personas con patologías respiratorias crónicas, enfermos cardíacos, trasplantados, personas que están en tratamiento oncológico y adultos mayores también deben extremar los cuidados, como la higiene y evitar asistir a lugares con muchas personas.

Clausuran un súper chino

Un supermercado chino fue clausurado ayer en Granadero Baigorria luego de que los vecinos del comercio denunciaran que vieron a su titular en el lugar. El hombre regresó de China días atrás y habría incumplido con el aislamiento social obligatorio por el coronavirus. El negocio fue cerrado por inspectores de ese municipio donde también acudió la policía.