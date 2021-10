Un paso más hacia la presencialidad plena en la UNL

Lo anunció el rector Enrique Mammarella este jueves 7 en el Consejo Superior. “A partir de las disposiciones nacionales, que responden a solicitudes realizadas por las autoridades universitarias, a partir de ahora podemos tomar decisiones vinculadas a la presencialidad sin necesidad de tramitar una autorización en el Ministerio de Educación de la Nación”, explicó el Rector de la UNL y completó: “Desde el inicio de la pandemia venimos trabajando para lograr consolidar un alto grado de presencialidad en todas las actividades y sedes universitarias y, progresivamente, alcanzaremos la presencialidad plena en la vida universitaria”.

“Entre todas y todos, en equipo, seguimos construyendo la nueva normalidad y la Educación del futuro”, aseguró el rector Enrique Mammarella al anunciar que la Universidad Nacional del Litoral da un paso más hacia la presencialidad plena en todas las actividades y espacios de la institución. En este sentido, completó: “Continuaremos trabajando intensamente para garantizar el cumplimiento de las medidas contempladas en nuestro Protocolo General de Bioseguridad que hemos ido actualizando en función del desarrollo de la situación sanitaria signada por la pandemia de COVID-19 y el avance del proceso de vacunación. Es necesario que, entre todas y todos, consolidemos este presente y construyamos la Educación que viene en la nueva normalidad”.

Luego, Mammarella subrayó: “Continuaremos trabajando entre todas y todos, planificando en el corto, mediano y largo plazo. Atendiendo las realidades de cada docente, estudiante, trabajador, trabajadora y de cada integrante de la Comunidad del Litoral para, progresivamente, alcanzar una presencialidad plena hacia fin de año con el objetivo de comenzar el 2022 con todas las actividades universitarias de la mejor manera posible”.

Acuerdos y procesos

“Esta novedad está vinculada a un acta compromiso firmada la semana pasada con el Ministerio de Educación de la Nación, la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y el Consejo de Rectores de Universidades Privadas de Argentina (CRUP) a través de la cual se recomienda a las universidades a tomar la decisión plena de cómo se vuelve a la presencialidad en todas las actividades universitarias y cómo se trabaja de aquí en adelante, sujetos solamente a las condiciones sanitarias de cada uno de los lugares donde se encuentran las universidades, pero también tomando en cuenta que no se debería afectar el desarrollo planificado del período académico que está en marcha”, explicó el Rector de la UNL y vicepresidente del CIN para luego puntualizar: “La decisión del Ministerio de Educación que se conoció este miércoles 6, está vinculada a una solicitud que ya habíamos realizado respecto a la derogación de la resolución que regulaba el protocolo marco y lineamientos generales para el retorno a las actividades académicas presenciales y establecía un circuito centralizado que debíamos seguir para obtener la conformidad del ministerio en la implementación de cada nuevo paso para incrementar el grado de presencialidad. Nosotros ya teníamos un plan de vuelta a la presencialidad en etapas que habíamos presentado, que había sido aprobado sobre fines del año pasado y que estábamos implementando. Esta nueva situación nos permite programar otras actividades presenciales y readecuar nuestros cronogramas de acuerdo con las condiciones sanitarias y logísticas de las localidades donde la UNL tiene sedes, como así también las laborales, sociales y familiares de nuestra comunidad”.

Alto grado de presencialidad

Luego, Mammarella sostuvo que “a partir del trabajo en equipo que venimos realizando desde el comienzo de la pandemia, la UNL ha logrado desde hace más de un año un pleno funcionamiento de todas sus actividades y un importante grado de presencialidad en todos sus espacios, e incluso, en el territorio donde desarrolla las mismas. Es necesario considerar que la Universidad no sólo se centra en la enseñanza en las aulas, sino que también contempla una integralidad de funciones que incluyen a la investigación, la extensión, la cultura, el deporte, la vinculación, la innovación, entre otras tantas cosas, a la que hay que sumarle toda la faceta tecnológica y administrativa”. Así, continuó: “En estos últimos meses no sólo pudimos comenzar el cuatrimestre de manera bimodal, sino que también pudimos concretar la vuelta a las actividades recreativas y deportivas, habiendo recientemente finalizado el torneo Interfacultades con más de 600 deportistas de diferentes unidades académicas; reabrimos el comedor universitario y ampliamos su oferta para que las y los estudiantes puedan recibir también una comida por la noche; también ampliamos la disponibilidad de alojamiento en nuestro sistema de residencias estudiantiles abriendo una modalidad temporal para aquellas personas que tienen que viajar para cursar y quedarse a pasar la noche en la ciudad; ahora comenzamos el mes aniversario con una programación que incluye propuestas presenciales, virtuales y bimodales. Habrá conciertos, presentaciones de libros, charlas, actividades deportivas, inauguraciones y, entre otras cosas, jornadas vinculadas a empleo, investigación y emprendedorismo”.

Planificación y futuro

Para finalizar, el rector Mammarella remarcó la “necesidad de mantenerse informado por los canales oficiales. Tenemos un cuatrimestre en marcha y cada facultad, cada carrera y cátedra mantiene contacto permanente con sus estudiantes para brindar todas las novedades. Las actividades se programan con el mayor margen de tiempo posible y la presencialidad se irá incrementando de manera planificada y progresiva”. Además, explicó que “muchas de las mesas de exámenes para los próximos meses ya fueron planificadas para desarrollarse en la modalidad presencial. Obviamente, en la planificación de cada asignatura se tiene en cuenta la necesidad de quien está afuera y no puede programar su viaje a Santa Fe, y por ello en todos los casos que sea posible, seguramente se continuará manteniendo instancias virtuales para el desarrollo de clases y exámenes. Hay que pensar que la Universidad Nacional del Litoral abarca una gran región, esa región hoy todavía no cuenta con una plena normalidad en cuanto, por ejemplo a la frecuencia del transporte público y, aunque el estudiante pueda disponer de un boleto gratuito, no tiene la disponibilidad necesaria para poder venir a la ciudad y volver a su localidad en forma adecuada, y eso hay que tenerlo en cuenta también”.