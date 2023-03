Un nuevo homenaje a Emiliano Sala recorre el mundo

A cuatro años del trágico accidente aéreo que le costara la vida, los homenajes y reconocimientos a Emiliano Sala no se detienen. Pero el último de ellos realizado por la artista plástica y muralista, Nieves Ebeling, es especial. Se trata del primer homenaje realizado por una artista de Progreso, a la figura deportiva más importante en la historia de la localidad del Departamento Las Colonias.

Luego de la emotiva jornada vivida en la plaza Los Colonizadores, Nieves Ebeling habló con El Litoral sobre sus sensaciones y la repercusión a nivel internacional que tuvo la obra.

“Me enteré una semana antes de la Feria de Artesanos que se había organizado en Progreso y fue todo muy rápido. Primero dudé en ir, es la primera vez que se hace una feria de este estilo en la localidad, pero entonces dije “ya fue”. Soy parte del pueblo y mi trabajo es mostrar mi arte a la gente. Cuando hago una obra me gusta causar emociones, me gusta que el público disfrute mi arte. Es la parte que más me gusta de mi trabajo”.

Como la noticia de la feria se conoció con poco tiempo de anticipación, Nieves señaló que en un primer momento no tenía definida la obra.

“Cuando me decidí a participar no sabía qué hacer. Tenía que ser algo relacionado a Progreso, entonces pensé en pintar la plaza o el pueblo visto desde arriba. Pero el miércoles de la semana pasada pensé en Emiliano Sala. Ningún artista o vecino de la localidad lo había pintado hasta donde yo sé. Mucha gente del mundo le ha hecho homenajes, por ejemplo Gabriel Grifa estuvo en Progreso e hizo dos murales enormes para recordar a la figura de Emiliano, pero alguien del pueblo que lo haya conocido, lo haya visto, uno de nosotros no le había hecho un homenaje de este estilo”.

La artista plástica y muralista remarcó que la obra la realizó “desde el más profundo respeto, amor y admiración. Los tres días que estuve pintando el cuadro estuve muy nerviosa y con una ansiedad increíble porque no sabía cómo iba a reaccionar la gente. Por suerte fue un boom”.

Un regalo para la familia

Uno de los momentos más emotivos para Nieves y para toda la comunidad, fue la llegada de la familia de Emiliano para conocer la pintura.

“Fue tremendo. Aunque me gusta que me observen cuando estoy pintando, me pone nerviosa. Mientras estaba pintando tenía unas amigas al lado, y veo que mucha gente se empieza a amontonar atrás mío. Yo pensando que todos estaban viendo de qué se trataba la obra, y para no ponerme nerviosa no quería darme vuelta. Pero en un momento escucho un chico decir: “ese es el tío Emi” y cuando me doy vuelta era el sobrino y el ahijado de Emiliano y cuando levanto la mirada estaba la madre súper emocionada. Las abracé a la mamá y a Romina (hermana de Emiliano). Fue todo un boom y la gente se emocionó un montón”.

El lienzo base es una tabla de madera pintado en acrílico. “Como fue todo muy rápido me decidí por una obra de acrílico sobre bastidor de madera, sino hubiese pintado en óleo”.

Nieves agregó que el cuadro es un homenaje a Emiliano y un regalo para la familia. “Al principio cuando decidí realizar la obra, le escribí a Darío Sala (hermano de Emiliano) para ver si me daba el permiso para hacer el homenaje. Ellos estuvieron encantados y desde un principio el cuadro se transformó en un obsequio para la familia”.

Inicios

Los comienzos en la vida artística de Nieves Ebeling se dieron por casualidad, pero desde un primer momento su arte causó sensación en Progreso.

“Todo comenzó un día con un mensaje que me llegó preguntando si me animaba a pintar una pared. Di el sí, fui a pintar y fue todo un éxito. Todo se dio de pura casualidad, la gente de pueblo confía mucho en los jóvenes y es algo para destacar. Ya sea por una cuestión deportiva, artística o educativa, los vecinos ponen mucha fe y “muchas fichas” en la gente joven. Y eso no se ve en muchos pueblos”.

Una de sus obras más destacas y reconocidas las realizó el año pasado en un importante espacio público de Progreso. Si bien no era el primer mural que hacía en la localidad, fue el más grande. A partir de esa primera obra que fue pintada en la esquina de un bar tradicional de la localidad le llegó la posibilidad de pintar el Parque San Antonio.

“Fue un trabajo muy largo, y dedicado exclusivamente para los chicos. Entonces me puse a pensar qué les gusta hoy a los niños, pero también que nos gustaba a nosotros de chicos y es por ello que la obra del mural muestra a animales, no desde una forma infantil sino más realista que es lo que hago en mis obras. El realismo, a lo que me dedico, llevado a un mural era todo un desafío y más en un parque tan conocido y concurrido en el pueblo”.

Pero actualmente la artista plástica aguarda un cambio en el clima para finalizar un nuevo mural.

“En este momento pausé por un tema climático el tema murales. Actualmente estoy haciendo uno en la comuna de Progreso, que estoy esperando que bajen un poco las temperaturas para poder finalizarlo”, remarcó Nieves quien agregó que en el plano profesional en 2022 intentó llegar a Santa Fe a estudiar el profesorado en Artes Visuales en la Escuela Provincial de Artes Visuales Juan Mantovani. “Por más que la carrera me encantaba no era a lo que yo aspiraba: ser un docente. Dejé la carrera a finales del año pasado y decidí tomar el camino del artista independiente. Mantener un diálogo con artistas del país y del mundo, compartir ideas con otros. Nunca tomé clases, sí hice cursos con un artista reconocido de Esperanza (Guillermo Jara), a quien recomiendo siempre y fue él quien me ayudó mucho en este tema del realismo. Pero siempre te vas acompañando entre colegas y en la práctica para ir mejorando la técnica”.

Fuente: diario El Litoral