Un ejemplo de superación: “Estar en silla de ruedas es la razón por la que escribo”, contó Verónica Cantero Burroni

La joven escritora Verónica Cantero Burroni, premiada en Italia por su libro “El ladrón de sombras” en 2016, estuvo en la Escuela Normal de Esperanza donde brindó una charlas a los alumnos. Contó que la parálisis cerebral que le impide la motricidad la motivó a desarrollar su talento literario, convirtiéndola en una fuente de inspiración.

En diálogo con la CSC Radio, las docentes contaron que “la propuesta nació al momento de organizar las actividades del año de cada departamento, y en Lengua -que hace una apuesta muy fuerte a la lecto-escritura- vimos que Verónica no solo escribe sino que tiene un testimonio de vida que trasciende la escritura”.

En ese marco, se pensó que “hoy en los contextos en que vivimos es muy importante para nuestros jóvenes compartir experiencias de vida de pares, sobretodo de adolescentes que viven, piensan y sienten como ellos pero que pueden dar un testimonio que va mucho más allá del solo hecho de hablar como adolescente”, explicaron.

De este modo, “la propuesta fue muy bien recibida” y este martes “ha sido una experiencia muy gratificante compartir su escritura y su vida”.

Otra de las docentes, afirmó que “los chicos se prepararon para recibirla, leyeron el libro y el hecho de ver a alguien de su edad, que vive de una manera tan intensa todo, los motiva a agrandar el horizonte. Nos preparamos mucho, se trabajó el libro, la conocimos un poco antes y hoy la conocimos personalmente y fue maravilloso porque más allá de una gran escritora, Verónica es una gran persona que te ayuda a mirar la vida con otros ojos”.

“En la charla con los alumnos de la escuela, la joven habló de superación y le dejó a los jóvenes esperancinos una serie de tips para estar más atentos a la realidad, asombrarse, y un montón de cosas lindas para vivir de una forma más intensa la vida”, destacaron.

“Estar en silla de ruedas ya no es mi cruz sino la razón por la que escribo”

La joven estudiante y escritora de 17 años contó que “todo esto de la escritura empezó cuando tenía 7 años, gracias a un amigo escritor y periodista que vio en mí una capacidad escondida y me propuso escribir un libro, y hoy me acompaña en esta aventura que es escribir y me ayuda a explorarla de punta a punta”.

Definió que “la escritura es un don que Dios me dio y en cierto sentido fue la explicación de porqué me puso en esta condición, en silla de ruedas, me dio este don para que a través de él le muestre a las personas que en cualquier circunstancia pueden. Por eso puedo decir que estar en silla de ruedas ya no es mi cruz sino la razón por la que escribo”.

Por último, comentó que “en las charlas soy yo misma, y lo único que hago es contar las gracias que se me dieron a mí, y si Dios me usa a través de mi historia es buenísimo, estoy muy agradecida por eso y también es muy enriquecedor para mi hacer este tipo de encuentros porque ellos me ayudan un montón mí a no tener miedo de seguir escribiendo y es un regalo enorme para mí”.

Imagen Play TV