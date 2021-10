UCoEs trabaja para el regreso de los grandes eventos a la ciudad

El presidente de la Unión de Comerciantes Esperancinos (UCoEs), Diego Baigorria, invitó a los comerciantes para el festejo que se realizará el próximo 7 de noviembre. También habló del trabajo para el regreso de los grandes eventos y analizó la realidad del sector.

En diálogo con la CSC Radio, Baigorria comentó que “es todo nuevo porque volver a juntar a la gente no es fácil, nos vamos a reunir el 7 de noviembre –un domingo antes del acto eleccionario- en la sociedad Rural sobre Ruta 70”. Al respecto, definió que “será un encuentro para volver a calentar motores porque estamos gestionando la vuelta de los eventos grandes que hace UCoEs”.

Al respecto, comentó que la semana mantuvieron una reunión con el secretario de Turismo de la provincia, Alejandro Grandinetti, “a quien se le planteó la serie de eventos que normalmente hacemos y que sí o sí necesitan de la participación del sector público para organizarse”. Refirió que “en febrero del año pasado se llegó a hacer la última Fiesta de la Cerveza que se hizo y por eso queríamos ver con qué apoyo y qué aportes nos íbamos a encontrar para la Fiesta de la Cerveza 2022”.

Consideró que “sería muy interesante que tanto el secretario de Turismo como el ministro de Producción (Daniel Costamagna) con quien también estuvimos en contacto, vengan a hacer el lanzamiento de esa fiesta para el año que viene y por eso también se los invitó al encuentro del 7 de noviembre y así comenzar a darle forma a la vuelta de los grandes eventos”.

En cuanto a la fecha de la próxima Fiesta de la Cerveza, comentó que “todos los años se hace en febrero pero apuntamos a no interferir con otras fiestas, porque hay otras muy importantes como los carnavales de San Agustín, la fiesta del Agua de Pujato y otras de la zona”.

En este contexto, invitó a los comerciantes a participar del festejo de la entidad en noviembre. “Les pedimos a quienes no adquirieron su tarjeta que pasen por la sede de UCoEs, en Colonizadores 1087, o se contacten con el 493900. Vamos a pasar un día muy lindo, va a ser un almuerzo extendido con espectáculos, sorteos, shows, Dj´s, baile y conga para pasarlo bien. Habrá también un agasajo para la tarde con todo incluido hasta las 18.30 o 19 horas”, adelantó.

La tarjeta tiene un costo de 3.500 pesos con todo incluido para mayores y 2.500 pesos para menores de 12 años. “Proponemos un reencuentro para celebrar, festejar, divertirnos y compartir un poco lo que hemos pasado durante este tiempo”, afirmó Baigorria.

La situación del sector

Consultado sobre la realidad del sector, Baigorria dijo que “la venta se motorizó un poco con Billetera Santa Fe y la cantidad de aportes que se están recibiendo que, si bien no es la recuperación del poder adquisitivo, son bonos, tarjetas, aumentos esporádicos que sirven en este momento”.

De todos modos, admitió que “esto es pan para hoy y hambre para mañana” y aseveró que “hoy los costos fijos de tener un local comercial abierto y de tener un empleado en blanco hacen casi inviable la actividad, por eso muchos comercios migraron al trabajo sin espacio físico y desde las redes sociales”. “Hoy en Esperanza los costos de alquileres son tremendos, y los aportes en concepto de tarifas de servicios son bastante onerosos también”, lamentó.

En cuanto al programa Billetera Santa Fe, el dirigente afirmó que “se está quedando corto en el monto del reintegro, ya tendría que haberse actualizado hace rato porque hoy 5.000 pesos no son lo mismo que hace ocho meses cuando comenzó el sistema”. “Nos pone nerviosos no tener precios, no tener stock, no saber si vender la mercadería que tenemos porque no nos entregan la reposición”, señaló. Asimismo, dijo que “hace dos meses se hicieron controles en los comercios adheridos a Billetera Santa Fe”.

Moratoria municipal

Al respecto, Baigorria planteó que “para esta situación es muy beneficioso, es muy bueno el plan pero le propusimos a concejales y autoridades que se contemplen algunos beneficios para el cumplidor y que no sea una moratoria frecuente porque hay gente que puede pagar y no lo hace porque sabe que total el año que viene habrá otra moratoria”.

“Propusimos que a quienes tienen capacidad de pago, discriminarlos de alguna manera distinta al que no ha podido pagar. Por ejemplo, que una persona que se gana la vida como cuentapropista, limpiando vidrieras o arreglando jardines, quizás pueda pagar su deuda con servicios”, consideró.

“También fuimos convocados al lanzamiento del Centro Comercial a Cielo Abierto Plaza Centro, que es un lindo proyecto que habrá que comunicar muy bien porque no se está compensando al que cumplió, al que hizo su vereda de su bolsillo y quizás ahora a su vecino se la hacen sin costo. Hablamos de pulir todas esas pequeñas cositas que desde atrás de un escritorio no se ven pero nosotros como comerciantes que escuchamos todas las quejas, y las planteamos a las autoridades para paliar una situación que nadie desea”, concluyó.