Uboldi en Esperanza: “Vamos a defender los derechos de Santa Fe con ideas y proyectos”

En el marco de la campaña por el Departamento Las Colonias, la precandidata a diputada nacional por el Frente Progresista, Andrea Uboldi, estuvo en Esperanza este lunes. Acompañada por la precandidata al Concejo Municipal de Esperanza, Verónica Geese, y por Erica Hynes, brindó sus impresiones ante las PASO del próximo domingo y analizó la realidad provincial.

Ante la prensa esperancina, Uboldi destacó que “lo más importante que tenemos es mucha experiencia de gestión” y afirmó que el objetivo del Frente Progresista en esta oportunidad junto a Clara García como candidata a senadora nacional es “llevar una propuesta concreta para Santa Fe, defender los derechos de Santa Fe con ideas plasmadas en proyectos y acciones que se han desarrollado en la provincia”.

“Tenemos mucho tiempo de experiencia y si bien es un contexto distinto por la pandemia y por eso hay que reforzar los protocolos para la votación y el escrutinio, y estamos con una gran expectativa porque muchos conocemos quién es Clara y tenemos un grupo que ha trabajado junto y compartido muchos espacios”, resumió respecto de las expectativas para la elección.

Consultada en su carácter de ex ministra de Salud de la provincia respecto de la gestión de la pandemia de los gobiernos nacional y provincial, planteó que “por decisión del ex gobernador Miguel Lifschitz nos configuramos como una oposición de mucha colaboración y nos pusimos a disposición del gobierno actual para las propuestas y de hecho fui convocada como asesora experta, y he podido manifestar todas mis sugerencias aunque no siempre fui escuchada”.

Consideró no obstante que “hubo algunos errores importantes: primero que en el ámbito de salud no se fortaleció el primer nivel de atención lo que hubiera descomprimido el sistema de salud y se apostó solamente a la alta complejidad; y además en este momento en que se necesita avanzar con el plan de vacunación, el gran error es no descentralizar porque las vacunas se podrían conservar en los centros de salud o incluso hacer acuerdos con farmacias para lograr una mayor velocidad, y también ir casa por casa”.

“El tercer punto que hay que seguir trabajando fuertemente es el de los testeos; estar hoy en silencio sin casos es preocupante porque uno sabe que si no se mantiene un nivel de búsqueda activa en cualquier momento puede explotar y aparecer la variante Delta. Y también hay que marcar que hubo serios errores de comunicación tanto del gobierno nacional y provincial, y lo que colmó el vaso fue este decir lo que hay que hacer pero no hacer lo que se dice y eso hizo perder la confianza de la gente”, analizó.

En cuanto al regreso de la presencialidad, y como médica pediatra e infectóloga, Uboldi se manifestó “muy crítica con esta vuelta porque el regreso debe ser protocolizado y al bajar los casos no se deben licenciar los protocolos, y esto de decir que 1,5 metro de distancia alcanza pero que se puede achicar a 0,90 centímetros científicamente no está escrito en ningún lado por lo tanto liberar las burbujas sin tener los espacios adecuados no está bueno”.

Ante ello, recordó que “se le alcanzaron a la ministra Cantero la propuesta de aggiornar estos protocolos porque las superficies, las alfombras sanitizantes y las pistolas de temperatura no son tan importantes como la distancia y la ventilación, por lo cual hay que alternar más horas de recreo con las horas en las aulas”.

“Sí creo que hay que volver a la escuela porque en esta pandemia nos hemos olvidado de niños, niñas y adolescentes y hay que empezar a pensar cómo se recupera la salud mental y física de ellos y cómo se soluciona todo el retroceso de niños, niñas y adolescentes”, sentenció.

En relación con el conflicto del sector agropecuario, la candidata aseveró que “hay que recuperar la voz; se necesita discutir estas políticas y plantear porqué nos perjudican determinadas medidas que se toman detrás de un escritorio en Buenos Aires”. “Santa Fe debe sentar su posición y hacer alianzas estratégicas con otras provincias que tienen los mismos problemas que nosotros para generar un peso fuerte para que no se tomen medidas que nos perjudican en la producción”, definió.