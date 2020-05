Turri: “La Cooperativa Guillermo Lehman prefiere estar dentro de la línea de la ética”

Además en el programa «Campo Activo» de CSC Radio Turri planteó la repercusión que tuvo la situación en las redes sociales y sostuvo que “cuando pase esta cuestión la gente va a descubrir que no hubo estafa, no hubo malversación, no hubo encubrimiento y se abrazó la cuestión ética”.

“Esto es un hecho totalmente anormal, es una gran macana que haya pasado y no son cuestiones normales en la Cooperativa”, sentenció el dirigente, quien agregó que “es totalmente lógico que esto genere preocupación porque si de algo nos hemos jactado siempre desde la Cooperativa es de la transparencia y cuando pasan estas situaciones precisamente con quien ocupaba el cargo de Tesorero no está en sintonía con lo que fue la historia de la Guillermo Lehmann”.