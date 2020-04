Turismo Nacional: «Arrancar con buenos parciales aumentó mi confianza»

“Hace dos años que no corría”, recordó, “y haber arrancado con buenos parciales aumentó mi confianza y la predisposición en el fin de semana de la primera fecha, aunque luego por inconvenientes mecánicos no pude largar la carrera final. No dudo que, si hubiese podido ser parte de la carrera, íbamos a estar entre los protagonistas, dado que en la serie el auto demostró un gran potencial”, agregó acerca de su participación en el #TNenBahiaBlanca, donde Manuel Mallo completó ese selecto grupo de hermanos en pista junto con Santiago, en demanda de su cuarta carrera en Clase 3.

