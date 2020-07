Túnel subfluvial: más de 3000 controles en las últimas 24 horas

“A través de estos controles, ayer tuvimos diez casos (de personas que no pudieron ingresar porque no cumplieron los requisitos): 8 son de la provincia de Santa Fe, donde se elevaron los protocolos correspondientes por el personal de Salud, en este caso no han pasado el control, testeo de olfato; y 2 de la provincia de Entre Ríos, donde Policía Vial los escolta y se les hace regresar a su lugar de origen”, graficó Karina Rotela.

