Tschopp se prepara y planifica su participación en el Mundial de Ironman

El deportista que se entrena en el Lawn Tennis Club Esperancino, Luis Tschopp, clasificado para el Campeonato Mundial de Ironman habló de sus expectativas para la competencia que se realizará en Lahti, Finlandia, el 26 y 27 de agosto de este año.

En diálogo con la CSC Radio, Tschopp comentó que “la carrera que se denomina 70.3 se realiza desde hace muchos años en Pecún, Chile, y es una carrera muy pintoresca y linda que ganó muchas veces el argentino Oscar Galindez”. “El año pasado en 70.3 de San Juan había estado muy cerca de obtener el slot para participar del Mundial de Utah que se hizo en 2022, y como no lo obtuve en ese momento pensé en lograrlo este año, y se dio la oportunidad de participar en Chile donde logré clasificar para el Mundial”, contó.

Sobre la disciplina, explicó que “el Ironman es una marca, es un triatlón que consiste en hacer una distancia de natación, una distancia mayor en ciclismo y se termina con una carrera a pie; hay distintas distancias: el llamado 70.3 de Ironman son 1900 metros nadando en un lago o el océano, 90 kilómetros en bicicleta de ruta y 21 kilómetros a pie que generalmente son en caminos asfaltados”.

Respecto de la clasificación para el Mundial contó que “fue una alegría, primero porque yo no iba a ir a la premiación de Chile porque no había quedado muy conforme con los tiempos que había hecho, mi mujer me convenció y fuimos, y resultó que había 30 cupos para todas las categorías pero en la categoría de 80 años la persona que ganó no aceptó el lugar porque no iba a ir al Mundial y lo mismo sucedió con los más jóvenes entonces esos lugares se repartieron entre las demás categorías y así tuve la posibilidad de acceder”.

Ante eso, dijo que “ahora hay que prepararse, entrenar y pensar en juntar dinero”. “Voy con mi mujer y estuvimos viendo la posibilidad de alquilar algún acampe para hacerlo de la forma más accesible posible, porque económicamente acá se dificulta mucho todo. Lo más caro creo que serán los pasajes, y la ciudad si bien es turística no tiene muchos alojamientos”, refirió.

Consultado por la preparación y el entrenamiento, adelantó: “Tengo un plan armado, primero serán algunas carreras cortas, luego haré otro 70.3 en Santa Ana o Concordia en abril, y luego hare una preparación como de un olímpico un mes antes donde seguramente los chicos del Lawn Tennis me van a acompañar. El entrenamiento propiamente dicho para lo que va a ser el Mundial lo voy a comenzar unos tres meses antes, finales de mayo o junio más o menos”.