Triunfo de Alma Juniors en el Regional Litoral de rugby

Venció a Logaritmo en el Polideportivo por 11 a 5 en otra gran tarde de rugby en la ciudad.

Se jugó este sábado la segunda fecha de la Reclasificación A del Torneo Regional del Litoral con Alma Juniors como protagonista en el Polideportivo de Esperanza.

Fue victoria en primera división sobre Logaritmo de Rosario por 11 a 5 para el equipo de Esperanza que suma valiosos puntos para la pelea por el ascenso, con la permanencia asegurada en esta división.

En otros resultados de la jornada de los partidos principales Los Caranchos de Rosario venció a Provincial por 57 a 21, Universitario de Rosario y CRAR de Rafaela igualaron en 15 y Rowing de Paraná derrotó en la capital entrerriana a Jockey de Venado Tuerto por 41 a 28.

Las posiciones quedaron así: Rowing 10 puntos; Los Caranchos 9; Universitario (R) 7; CRAR 6; Alma Juniors 4; Jockey 3; Provincial y Logaritmo 0.

La próxima fecha (3ª) tendrá estos partidos: Provincial vs. Alma Jrs; CRAR vs. Rowing; Caranchos vs. Universitario de Rosario y Jockey (VT) vs. Logaritmo.

En tanto en reserva la visita se impuso 23 a 12 y en preserva venció 40 a 28. Por su parte los juveniles de Alma Juniors jugaron la primera fecha del final four de la copa de bronce del Torneo Dos Orillas.

Los M15 visitaron a La Salle Jobson de Santa Fe y ganaron 12 a 10. Los M16 cayeron 31 a 14 en su visita a Charoga de Santo Tomé y los M17 cedieron 42 a 0 frente a Rowing de Paraná.

Fotos RRSS Alma Juniors Rugby