Trigo: aumentó la superficie y avanzan los trabajos de siembra

En cuanto al desarrollo de la actividad comercial en la plaza doméstica en la última semana, los volúmenes comercializados de trigo se mantuvieron en niveles sumamente limitados, con menos compradores en mercado y precios que tendieron a negociarse entre los US$ 160/t y los US$ 165/t para las entregas entre los meses de noviembre y diciembre, y que no parecieron tentar al grueso de la oferta. En este sentido, con compras realizadas por más de 2,2 Mt, la demanda del sector exportador parece haberse tomado un respiro.

