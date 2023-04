Traspié en el debut de Alma Juniors en el Regional de hockey

Alma Juniors cayó 3-2 frente a Sarmiento de Resistencia en el comienzo de su participación en el Campeonato Regional “B” de Clubes que se disputa en la cancha principal de la Asociación Santafesina de Hockey.

Al inicio, las “lobas” fueron efectivas y golpearon de entrada en el primer ataque. Leonela Simoneit abrió la cuenta para el elenco de Franco Porta.

Sin embargo, el elenco chaqueño adelantó sus líneas y aprovechó sus ataques profundos para vulnerar a la formación esperancina antes del descanso largo en dos oportunidades a través de Fernanda Gómez.

Pese a la desventaja, Alma Juniors no se desesperó y siguió jugando a lo suyo. Camila Riedel logró la igualdad desde un córner corto.

Aunque Sarmiento devolvió el golpe por golpe y en el inicio del tercer parcial, dispuso de un penal que Priscila Paz concretó. Las “lobas” dominaron el partido en el final y generaron varias chances, especialmente desde la jugada fija, aunque ninguna capitalizó.

RESULTADOS

ZONA “A”

Fecha 1

Salto Grande 2-1 Aranduroga RC

Goles: Karen Almiron (ARC), Josefina Fernandez (SG) y Melissa Gonzalez (SG)

Paraná HC 1-1 Universitario “B”

Goles: Federica Isequilla (U) y Lucía Patterer (PHC)

Fecha 2

Paraná HC 1-0 Salto Grande

Gol: Lucía Patterer

Universitario 2-1 Aranduroga

Goles: Lara Cantero (ARC), Federica Isequilla (U) y Luz Alonso (U)

VIERNES

08:30hs Regatas vs Sarmiento

10hs Banco vs Alma Jrs

11:30hs Salto Grande vs Universitario “B”

13hs Paraná HC vs Aranduroga

16:30hs Alma Jrs vs Regatas

18hs Banco vs Sarmiento

POSICIONES

ZONA “A”

Universitario y Paraná HC 4, Salto Grande 3 y Aranduroga 0.

ZONA “B”

Banco y Sarmiento 3, Alma Juniors y Regatas 0.

Fuente prensa ASH / Foto RRSS Alma Juniors